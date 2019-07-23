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女友兵變！學弟躲廁所抽悶菸抬頭嚇壞　學長驚：那個人有300公分逆？

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▲▼公廁，廁所。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO回憶，當時一名菜鳥半夜偷去廁所抽菸被他抓到，「學弟說他女朋友給他戴了一頂大綠帽。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「學弟看著從隔壁地上伸過來的手，沿著塑膠板往上看…」一名退伍網友回憶起當兵時，一名遭兵變的學弟在廁所看到的恐怖景象，「那個人是有300公分逆？」

這名網友22日在「靈異公社」臉書社團發文說，大家都知道軍中欺負菜鳥很正常，像「洗澡規定冷水，因為洗菜用冷水」之類的；他們單位是彈藥庫，煙火、手機、打火機通通都是違禁品，只有他們可光明正大使用。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，如果學弟想抽菸，他們一定會給方便，「我們會問他營區救護車車號幾號？營區消防車車號幾號？輔導長生日幾號？庫長傳令的代理人叫什麼？營區的狗小胖生了幾次？最黑的學長被戴綠帽幾次？你們看這麼簡單的問題，我有刁難他們嘛？」

▼原PO分享當兵時，學弟遇到的鬼故事。（圖／示意照／路透社）

▲▼ 當兵。（圖／路透社）

「就算他答對了，想要打火機！我還要考他唐詩三百首隨機抽背」，原PO指出，「不抽菸也一樣，我禁他手機！你們一定覺得我很壞，但是這就是男人蛻變的過程。」

原PO回憶，當時一名菜鳥半夜偷跑出去抽菸被他抓到，「學弟說他女朋友給他戴了一頂大綠帽。聽到這，我覺得我該給他抽個痛快，於是我就進寢室睡覺了」；大概過半小時，聽到學弟衝進來大喊「學長有鬼」，只能把學弟帶去找輔導長。

原PO說，學弟在廁所抽菸，聽到隔壁廁所門開了。學弟還原和隔壁對話內容如下：

低沉男：肖年欸，偷...抽...菸...哦...
學弟：哪....哪有...
低沉男：乎我幾隻昏（台語，給我一根菸）。
學弟：我沒有菸，我沒有抽菸（抖抖抖）。

▼學弟在廁所抽菸見恐怖景象，讓學長直呼「那個人是有300公分逆？」（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

▲▼廁所。（圖／記者陳俊宏攝）

學弟告訴原PO，他見低沉男的手從隔壁地上伸過來，他依然堅持沒菸，聽到對方說「我明明看到你有菸」；此時，他看著對方的手，「沿著塑膠板往上看....我看到一個頭。」原PO聽完驚呼，「那個人是有300公分逆？」

對此，有網友留言，會不會低沉男是站在馬桶上面；原PO回「那手呢，手在哪」；該網友說「先伸手，站馬桶上再伸頭」；原PO回「同時都在哦。」也有人驚呼「不過他也有勇氣往上看耶」；原PO回「那是因為他眼睛賤。」

《ETtoday新聞雲》貼心提醒：抽菸有害健康！

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關鍵字：靈異公社,當兵,兵變

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