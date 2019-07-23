每月拜拜「餐廳仍虧百萬」！　他爆氣嗆好兄弟…隔天看帳單傻了

▲原PO分享一個在自己餐廳發生的故事。（圖／翻攝自靈異公社）

記者李芷萱／綜合報導

一名經營餐廳的網友在《靈異公社》透露，某段時間接連遇到假油、禽流感等事件，狂虧百萬元，窮得連1萬4千元的貨款都快交不出來，讓每個月都會拜拜的他忍不住對好兄弟嗆聲，沒想到嗆完就發生神奇的事，「做生意就是這樣，天時地利人和外...還要講條件！」並tag「早知道喊2萬」。

原PO表示，每天店裡開銷約1萬元，事發前一天虧損約7千，當下還覺得幸運，沒想到不久接到廠商來電，要收款1萬4，讓他超無奈「要不是店內鋼樑太高，我就表演上吊給他看」。然而沒錢就沒貨，沒貨就不能做生意，知道店裡很多好兄弟、初二和十六也都會拜拜的他就對牆面喊，「沒錢繳貨款，大家餓扁好了」、「明天營業額沒有1萬4讓我交貨款，我以後開始不拜拜！」

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▲原PO每個月都會拜拜。（圖／翻攝自靈異公社）

無奈的是，隔天店裡只有一桌客人，讓原PO相當憂愁，一直忍到晚上10點多，看見店裡來4名醉醺醺、似乎要續攤的客人後，他問弟弟「你那有人可以借錢嗎？」過不久，醉醺醺的客人走了2個，原PO真的要放棄了，沒想到此時竟出現戲劇性的轉折，剩下的人打電話叫來2名朋友，朋友再找別的朋友「那一桌後來的人最後打了四張桌子並排，瘋狂的點瘋狂的喝。」

但真正讓原PO傻眼的是在看到帳單時，「最後結帳買單，含尾數零頭沒收足，剛剛好1萬4...祂們連我的個性都摸透了...超卑鄙」。他也補充，事情至今發生過三次，「現在本店拜拜採業績制度，每年普度燒一次，生意不好大家走著瞧」。

看完故事後，網友紛紛表示，「真的很靈欸」、「至少可以溝通，不錯啊」、「拜拜採業績制好好笑」、「你真勇敢，如果是我，可能就找道士來問了」，還有人透露類似經歷，以前在市場租了間鬧鬼店面，生意不怎麼好，某天只是隨口說「掃攤就買金紙燒給你」，不料真的掃攤，「當然馬上去買一堆燒給祂」。