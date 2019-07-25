影／私菸案波及華膳空廚！董座葉菊蘭現身：坦然面對一切調查

▲華膳空廚董事長葉菊蘭出席台灣美食展。（圖／記者宋良義攝）

記者胡順惠／台北報導

國安私菸風暴邁入第4天，時代力量立委黃國昌、台北市議員游淑慧都將矛頭指向華膳空廚，認為此次的9800條私菸都是保管在華膳空廚的保稅倉庫裡。華膳空廚董事長葉菊蘭今（25）下午出席「2019台灣美食展」展前記者會時說，這次私菸案也是爆發了才知道，「華膳確實沒有做好，我也會坦然的面對所有的調查」。

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葉菊蘭表示，華膳是一個物流倉儲中心，除了做餐點之外也會受委託當免稅倉庫，在相關的作業程序裡頭，確實沒有做好，有疏失，所以應該負什麼責任，就負什麼責，華膳坦然面對所有調查。

至於總經理寫給員工的一封信，葉菊蘭說，是因為這幾起案件沸沸揚揚，對同仁的士氣有所影響，外交出訪回來之後發生這種事情，大家心情不是很好，所以總經理的信是安慰大家的。另外，她也說，華膳確實沒有做好，應該要有自律的工作，內部也就是做了深切的檢討，都會配合調查。

現場還有媒體追問「蔡英文總統出訪5次，這幾次走私免稅菸的都不知情嗎？」葉菊蘭回答，確實不清楚，華膳重視的是把美食空中餐做好，整個作業流程都根據相關流程作業。

▲現場一片混亂，葉菊蘭（左一）淡定的坐在台下。（圖／記者胡順惠攝）

國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人透過華航高層大量購買近萬條免稅菸品，趁總統蔡英文出訪之際，透過特殊通關夾帶入境，近日引發喧然大波。交通部長林佳龍要求華航繳交檢討報告，但華航遲遲未繳交，24日要求政次王國材進駐華航，直接了解全案。

▲葉菊蘭上台致詞。（圖／記者宋良義攝）

目前國內航空公司班機中，所有機上食物、免稅物品都由華膳空廚及長榮空廚2業者提供，目前由調查局偵辦中，至於華膳空廚是否涉嫌刑責問題，還有待調查釐清。黃國昌批，華膳空廚在處理保稅物品的行政作業流程上，違反保稅倉庫管理規定，以及關稅法授權辦法等，請問關務署何時開罰？

台北市議員游淑慧也列出相關高層人士的名單。她直問，「到底是一顆老鼠屎？還是一窩都是老鼠？」更點名華膳空廚董事長葉菊蘭「這次9200條的免稅菸就是儲藏在華膳的保稅倉庫內！」