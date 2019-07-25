遭前外交官介文汲影射是「私菸案合理嫌犯」　林佳龍喊告了

▲遭影射是私菸犯合理嫌犯，交通部長林佳龍喊告。（圖／資料照／記者莊喬迪攝）

記者賴文萱／台北報導

曾任駐紐西蘭代表、前外交官介文汲在臉書貼文，直指交通部長林佳龍是走私菸品合理嫌犯。對此，交通部林佳龍部長辦公室發布聲明，強調實屬造謠抹黑不實言論，部長辦公室已委請律師採取法律行動。

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介文汲在臉書發文指出，蔡英文總統專機走私9800條香菸案，經幾天各界的抽絲剝繭後，除了國安局，另一主要共犯就是華航。與國安局涉案相較，華航涉案讓蔡頭痛多了。

介文汲說，國安局從彭勝竹到吳忠憲都是公務體系的人，蔡還可以推說是公務體系腐敗已久，甚至說國安局是藍色的，很容易切割諉過。但華航涉案的華膳、這次專機案負責高層、負責免稅品的空品處主管，個個都是如假包換的綠營權貴，不僅再次讓綠營搶佔公股事業肥缺的醜陋嘴臉公諸於世，更讓綠營權貴直接涉入此走私案的惡行難以遁逃。蔡及民進黨想要切割諉過恐怕就沒那麼容易了。

他更點名林佳龍氣急敗壞的跳進來攪局有點好笑，直指他有沒有搞清楚，理論上他自己也是這件走私案的合理嫌犯之一。他應該對外說的是，本案請靜待司法調查結果。林佳龍派他的政次王國才進駐華航，到底是要淹滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？

最後，介文汲說，這次走私案已惹起眾怒，檢調單位請本諸良心加油吧，人民的眼睛是雪亮的。

▲立委黃國昌爆出總統專機私菸案，點名「華航有人涉刑事犯罪」，要求董事長謝世謙下台。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

對此，林佳龍部長辦公室表示，國安採購私菸一案，檢調單位已經啟動偵查程序，在偵查期間藉捏造事實造謠，無助釐清事件真相。介先生身為公眾人物、前外交官，須對自身言行負責。

林佳龍指出，針對介先生的不實指控，已嚴重損害本人名譽，要求請介先生公開道歉，以正視聽。