顏莉敏代父1百萬標下梨山特等茶　「鼓勵茶農種出更多好茶」

▲梨山特等茶拍賣，顏莉敏代父以100萬標得。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市優質梨山茶評鑑，茶農王斯徵日前奪得特等獎，成為梨山茶王，24日在台中市政府舉行拍賣活動。台中市副議長顏莉敏代表父親，也就是大甲鎮瀾宮董事長顏清標，以100萬元標得。顏莉敏表示，梨山茶品質佳，遠近馳名，希望藉此鼓勵茶農種出更多好茶。

和平區公所將再8月3日舉行「水蜜桃的故鄉在梨山-2019梨山森活節」系列活動，24日上午在台中市政府舉行記者會，也同時舉行「台中市優質梨山茶（春茶）評鑑」頒獎典禮暨特等茶拍賣會，拍賣價從1斤10萬元起跳。

▲梨山水蜜桃活動將開始，舉辦記者會為活動熱身。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲現場也擺放有梨山空氣等精美小物。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市副議長顏莉敏、市議員冉齡軒、蔡成圭等人都報名加入喊價，顏莉敏最後直接開價100萬元，順利標下特等茶，現場歡呼聲及掌聲不斷。

顏莉敏受訪時說，市面上有很多國外茶葉假冒台灣茶，這些茶葉價格低廉、品質不好，影響台灣茶市場。梨山茶品質佳、遠近馳名，她代表父親標下這次特等茶，就是要鼓勵所有茶農可以種出更多好茶，為在地農業努力。

和平區農會表示，梨山特等茶拍出1斤100萬高價，這是第2次，第1次在2014年7月，由前台中市長胡志強主持慈善競標，時任鴻海集團創辦人郭台銘、潤泰集團總裁尹衍樑、台中市建築經營協會理事長王至亮，各以1斤100萬元標下3斤特等茶，並將義賣所得捐給慈善機構。

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