機器出包？加油站「刷到上一張信用卡」　台中女無辜挨告被函送

記者李忠憲／台中報導

信用卡到底是誰刷的？台中一名羅小姐到中油加油站刷卡人工加油，竟刷到上一位刷卡的張先生的卡，遭懷疑是盜刷，警方調查，現場需要過卡才能刷，而雙方的卡使用後都已取走，推測應是刷卡機出錯機率高，但張先生為保權益，先對羅小姐提告，讓羅小姐既委屈又生氣。警方對此表示，目前只能交由司法釐清。

▲女子加油站刷卡加油，竟刷到上一人的卡還吃官司。（圖／達志／示意圖）

第二警分局6月14日接獲報案稱，中油直營進化路加油站有消費糾紛，立刻派員前往了解。原來，一名羅小姐到加油站加油，人在車上的她將信用卡交給加油員刷卡，結束後就離開。豈知，上一位刷卡加油的張先生，在離開加油站10多分鐘後，竟又收到在該加油站加油消費的簡訊通知。

▲加油站也不解為會發生這樣的事情。（圖／翻攝Google Map）

張先生立刻返回加油站詢問，加油站也通知羅小姐回來了解。警方經詢問張先生、羅小姐及負責刷卡的加油員，以及刷卡機所屬銀行及信用卡，發現刷卡機必須過卡才能刷，而兩位當事人在刷卡消費後都已將卡片帶走，人為操作導致機率低，因此懷疑是刷卡機出錯。

雖然銀行已將該筆刷卡金列為爭議款項，退刷給張先生，羅小姐也沒任何損失，但張先生為保權益，仍先提告。警方依規定受理，完成張、羅2人筆錄後，將羅小姐依偽造文書罪嫌函送偵辦，此舉讓羅小姐感到莫名其妙並火大。第二警分局表示，警方依規定必須受理，目前交由檢察官調查釐清，對當事人也比較有保障。

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