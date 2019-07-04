朱立倫參拜大甲鎮瀾宮「不談政治」　顏清標「顏式幽默」這樣說

記者陳玉／台中報導

前新北市長朱立倫4日一早先到台中東勢採果、豐原逛廟東及大甲參訪巨大機械，最後到大甲鎮瀾宮參拜，由董事長顏清標親自接待；對於來拜訪顏是否會衝高民調？朱笑說，2人認識超過30年，就是來看看老友、跟政治無關，一旁標哥見狀也補充說，「有拜有保佑、有保佑就會跳起來、跳起來」，顏式幽默讓在場的人忍不住笑了；另對若初選不如預期，是否會考慮當副手？朱說，「完全沒有這樣的考量」，強調目前有任何傳言都是謠言。

▲前新北市長朱立倫4日到大甲鎮瀾宮參拜，董事長顏清標、立委江啟臣陪同。（圖／記者陳玉攝，下同）



朱立倫今一早先到東勢與農民採水梨、豐原參拜慈濟宮及逛品嚐廟東小吃，接著到大甲參訪巨大機械工業公司，最後抵達大甲鎮瀾宮參拜，董事長顏清標也親自接待。

▲朱立倫、顏清標2人認識超過30年。



媒體詢問，今天特地來找顏清標是覺得民調會衝高嗎？朱說，今天沒有要談政治、來這裡都是很虔誠的，都是媽祖的信徒；顏見狀也補充說明，「有拜有保佑、有保佑就會跳起來、跳起來！」

朱表示，自己與標哥認識超過30年，從他當里長的時候就認識了，當時他還只是爸爸，現在已經是曾祖父的身份了；朱笑說，現在有很多人埋怨標哥，因為他們的身份都瞬間提高，都做「伯公、叔公」，各種長者稱呼都有。

另對若當選後副手的選擇，朱指出，台灣副手不該是「深宮怨婦」，一定會找一位符合眾望且有經驗的副手；而對媒體提問，若初選不如預期，會選擇當副手嗎？朱強調，「我完全沒有這樣的考量」，一定會全力以赴贏得初選，目前有任何的傳言都是謠言。