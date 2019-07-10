2兒媳4度入住做月子　顏清標每次探孫都霸氣送40名員工蛋糕

▲顏清標二媳婦黃子涵將3度入住百悅。（圖／謝金靜提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二媳婦黃子涵傳出懷有第3胎喜訊，而且是3度入住同一家產後護理之家，可見照護工作深受顏家肯定，這家產後護理之家以品質要求勝過衛福部規定聞名，政商名流甚至跨國企業都是客戶，據工作人員透露，顏清標每次探望孫子都不忘送禮，最具親和力，而立院副院長蔡其昌則是愛家好男人。

▲顏清標和員工合照。（圖／謝金靜提供）

顏清標今年3月才幫二兒子顏仁賢、媳婦黃子涵補辦婚宴，日前就傳出懷有第3胎的喜訊，預產期是11月，漂亮、開朗大方的黃子涵前2個小孩都在百悅做月子，非常滿意百悅的專業服務，擔心到時訂不到房間，早在半年前就預訂，準備第3度入住。

▲謝金靜和黃子涵合照。（圖／謝金靜提供）

百悅庄集團董事長謝金靜說，顏清標的二媳婦黃子涵住過2次，四媳婦蘇毓涵住過1次，公司每天都供應媽媽6餐，食物的營養和份量都夠，標哥非常疼愛孫子，如果剛好在附近跑攤，就會帶好料的過來給媳婦吃。

▲懷有身孕的黃子涵。（圖／謝金靜提供）

謝金靜說，標哥不只對媳婦好，對公司員工也好，他有3個孫子在這裡出生，每次來探望，就帶著知名蛋糕送給員工，40人每人都有，而且標哥還主動找員工合照，非常親切，不像外表看起來很凶的樣子。

▲蔡其昌夫婦和員工合影。（圖／謝金靜提供）

另一個印象深刻的是蔡其昌，謝說，蔡非常低調，他的第3個小孩去年在這裡做月子，原本是住一般房間，後來發現這裡的環境和服務太好，於是就換成總統套房，把住家裡的2個小孩也接來一起住，每天早上，蔡就從這裡離開去台北上班。

▲蔡其昌夫婦也是客戶。（圖／謝金靜提供）

謝金靜說，蔡其昌每天忙於公務，台北、台中兩地跑，非常忙碌，但有天晚上10點多，他們全家剛搬出不久，她接到蔡的電話，竟是要借集乳器，讓她對這位政治人物如此愛家愛老婆，感到非常敬佩。

▲迪卡濃總經理的夫人也入住百悅。（圖／謝金靜提供）

謝說，除了政治人物之外，傳產老板、科技新貴，甚至是跨國企業，如迪卡濃總經理的老婆也是在這裡做月子。

她說，百悅首創的雙護理長以及月子秘書等制度，一切的要求都遠遠超過衛福部的要求，不但受到政府的認同和學習，更是客戶最信賴的產後護理之家。