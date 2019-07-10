3月才補辦婚宴就有喜訊　顏清標超美二媳11月再拼3寶　

▲▼顏清標二兒子顏仁賢3月補辦婚宴，如今傳出喜訊。（圖／顏清標服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標3月才幫二兒子顏仁賢和「遊法失聯正妹」媳婦黃子涵補辦婚宴，當時冠蓋雲集，如今傳出喜訊，黃子涵證實懷了第三胎，11月臨盆，她說補請時還不知道有身孕，原本還想說先休息一陣再來「製造」，結果有了美麗的意外，而標董孫子數也增至10人。

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▲顏清標和女兒顏莉敏。（圖／記者鄧木卿攝）

顏清標二兒媳黃子涵2015年和友人去法國遊玩，原定離法後飛往大陸上海，但後來人卻不見，沒有搭機也無出境紀錄，意外失聯，家人透過駐法代表處向警方報案，顏家也急著到處找人，後來才得知黃子涵身體不適，被法國海關人員攔下送醫，人平安無事，後來就被外界稱為遊法失聯正妹。

標董二兒子顏仁賢濃眉大眼、外型俊俏，在台中開高級鐵板燒餐廳，2016年與黃子涵結婚後，連兩年生兩小孩，但直到今年3月才補辦婚宴，當時冠蓋雲集，政商名流都到，包括馬英九、吳敦義、胡志強、王金平等人。

黃子涵表示，當時補請時還不知道懷孕，原本打算忙完婚禮後先休息一陣子，然後再好好「製造寶寶」，所以還去遊樂園玩，如今有了美麗的意外，也非常開心，所以預約了之前的產後護理之家，要好好做月子，預產期是11月，至於會不會生第4胎，黃神秘的說，就讓我們繼續看下去。

黃還說，公公非常喜愛小孩，坐月子期間，經常在外面跑攤吃到好料，也要帶一份過來，所以真的吃得很好、很營養。

據百悅護理之家表示，顏清標的孫子當中，有4個在這裡做月子，黃子涵之前兩個小孩也都在這裡，日前得知有身孕後，也來預約，他們強調，護理之家全是醫療級服務，著重營養、母子照料和隱私，吸引不少頂級客戶入住。

顏清標育有四子一女，四個兒媳個個高顏值，都是模特兒臉蛋和氣質，目前已有10個孫子、1個曾孫，女兒副議長顏莉敏仍未婚。