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高中生上台領獎向標哥「大聲喊」　顏清標妙回神笑讚：有禮貌

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▲顏清標頒獎時被學生「嗆聲」。（圖／大甲媽祖國際觀光文化節臉書）

▲顏清標（左8）頒獎時，被得獎學生（右8）大聲喊「敬禮」嚇到。（圖／大甲媽祖國際觀光文化節）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮6月30日舉辦2019年大甲媽祖國際觀光文化節「攝影比賽」、「繪畫比賽」及「媽祖有愛獎助學金」頒獎典禮，董事長顏清標一一頒給得獎學生時，一名高中男學生突然舉起右手行禮，並大喊「敬禮」，聲音之大令在場者都嚇一大跳，顏清標馬上回過神來，並以微笑回禮，大讚男學生有禮貌。

高雄市長韓國瑜日前參加學校畢業典禮，被學生以語言、書本或是衣服上字眼，表達對韓參選總統的不同看法，引起社會熱議，而被學生「嗆聲」的場景，昨天也發生在大甲鎮瀾宮董事長顏清標身上。

2019年大甲媽祖國際觀光文化節「攝影比賽」、「繪畫比賽」和「媽祖有愛獎助學金」的結果出爐，昨天舉行頒獎，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤都出席頒發獎狀、獎金給得獎學生。

繪畫獎項分為大專、高中、特殊高中組和國中組，顏清標在台上一一走到學生面前頒獎時，發生一段小插曲，當走到一名高中男學生時，學生突然就在顏面前大聲高喊「敬禮」，隨即舉起右手行禮，聲音之大及突如其來的動作，令在場者都嚇一大跳，不過顏相當淡定，馬上露出微笑回禮，並稱讚這名學生很有禮貌，台下的家長們也拍手回應。

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