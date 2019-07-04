參拜大甲媽　顏清標讚朱立倫：有拜有保佑！民調跳起來

▲朱立倫參拜大甲媽。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人朱立倫4日下午前往大甲鎮瀾宮參拜媽祖，並與董事長顏清標泡茶聊天。朱立倫說，今年四月陪同大甲媽遶境讓他有不同的人生感受，希望未來有機會再走一趟。顏清標也勉勵朱立倫，「有拜有保佑，民調會跳起來」。

儘管第三場國民黨總統國政願景說明會於3日深夜才結束，朱立倫4日仍馬不停蹄，一早前往台中東勢採收水梨，聽取農民意見，中午則到豐原慈濟宮參拜，並在附近廟東市集品嚐當地小吃，受到當地鄉親熱情歡迎，隨後首度拜會巨大集團，與創辦人劉金標以及經營團隊交換意見，最後朱立倫前往大甲鎮瀾宮參拜媽祖，並與顏清標會面。

▲朱立倫拜訪巨大集團總部。

雖與董事長劉金標熟識已久，但這次是朱立倫首度拜訪位於台中的巨大集團總部。劉金標提到，非常喜歡在新北市騎自行車，朱立倫在八年任內打造全台最好的騎乘單車環境，基礎交通建設也相當卓越，他特別感謝朱立倫支持YouBike，目前在新北市有超過500個YouBike站，使用人數超過一億人次，「這根本是天文數字」。

朱立倫也說，他任內堅持YouBike前30分鐘免費，是為了鼓勵民眾騎乘YouBike再轉乘其他公共運輸，以達到交通最後一哩路的理念。劉金標聽完後也表達高度認同，讚許朱立倫在許多正確政策上的堅定與堅持。

朱立倫提到，交通建設是讓人民生活更便利的基礎，除了三環三線之外，他增加一百條以上的公車路線，也推動超過90條路線的免費通勤巴士，並以YouBike補上最後一哩路，讓新北市公共運輸市占率由26%提升至35%，成長幅度是六都之最。

拜訪完巨大集團總部後，朱立倫前往大甲鎮瀾宮參拜媽祖，並與顏清標會面。朱立倫表示，兩人認識超過30年，他這次以媽祖信徒前來，不談政治，對於今年4月陪同大甲媽遶境，他至今難忘，讓他的人生有完全不同的感受，非常希望有機會再走一次。對於媒體問到朱立倫初選問題，顏清標也代替朱立倫笑回，「有拜有保佑，民調就可以跳起來」。



