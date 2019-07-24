　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕撞死烘焙師！金錢豹女判賠1068萬　胞姊不再上訴：賠償只是數字而已

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中金錢豹女酒駕撞死烘焙師。（圖／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

▲台中金錢豹顏姓酒女酒駕撞死烘焙師，判賠1068萬。（圖／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

記者李忠憲／台中報導

金錢豹酒女顏子娠吸毒酒駕飆速闖紅燈，撞死烘焙師陳郁邦後還肇事逃逸，謊稱車不是她開，刑事重判9月6月定讞；死者家屬提民事訴訟，一審判賠1068萬，顏女不服上訴，台中高分院24日審結，維持原判並駁回上訴。死者姐姐陳玉芳表示，不會再上訴，希望顏女「記取教訓」，「判賠多少只是一個數字，希望不要在有下一個酒駕受害者。」

在台中知名酒店工作的顏子娠，之前就因2次酒駕紀錄遭吊銷駕照，無照的她2017年11月13日先吸食3級毒品愷他命後，到金錢豹上班坐檯陪酒。到隔日凌晨1點時，顏女還開賓士車載林姓及李姓友人，在文心路三段超速狂飆闖紅燈，結果撞死烘焙師陳育邦後還駕車逃逸。

顏女逃逸後座車拋錨，竟叫2男性友人將車推入巷子，她自己坐到副駕駛座，待警方找上時告知她並非駕駛，誤導警方，但仍遭警方戳破謊言，依酒駕致人於死、肇事逃逸等罪嫌送辦。死者家屬雖立即向法院聲請假扣押，卻發現顏女名下竟無財產，存款0元。

刑事部分，由於陳育邦事發時已準備結婚，家屬痛失愛子，顏女在法庭上竟胡謅稱，可以讓自己生下、目前就讀國小的兒子，未來長大生子後過繼給陳家傳宗接代，延續香火。顏女由於涉嫌重大，法官最後判處9年6月定讞。

陳男家屬向法院提起民事損害賠償之訴，請求顏女賠償1270萬元，其中1000萬為精神撫慰金。

顏女在法庭上求情說，她已經知道錯了，但她身無財產，已經離婚又育有1子，1千萬的撫慰金實在太高。台中地院最後判顏女須賠償1068萬元，顏女不服上訴，雖透過律師協商卻仍沒有交集。

台中高分院與一審持相同看法，認為陳男烘焙事業有成也論及婚嫁，卻遭顏女酒駕撞死，死者父母各求償500萬元精神撫慰金自屬適當。法官略刪扶養費，顏女應償死者雙親共1268萬餘元，扣除保險給付200萬元，應賠1068萬餘元。

死者胞姊陳玉芳表示，希望顏女能真心悔過，服刑期滿回到社會，顧好家庭，努力把賠償一筆一筆償還，能還到何時都不是重點，重點是她有沒有那樣的誠意。對於民事判賠1068萬元，陳玉芳感嘆，判賠結果只是一個數字而已，結果感覺欣慰，不會再上訴，但希望顏女要有實質懺悔行動，別再有下一個酒駕受害者！

【更多新聞】

獨／4富商搭賓士打球自撞奪3命　他獨活卻「好友變仇人」2年後癌逝

報復前男友母親　她跨年夜訂達92家達美樂比薩11萬元全棄單

機器出包？加油站「刷到上一張信用卡」　台中女無辜挨告被函送

ET快訊
國安私菸風暴！退輔會主委邱國正接任國安局長
獨／檢調追私菸金流　吳宗憲一張信用卡刷645萬手法曝光
任達華出院了！右手包紮首度現身「我們回家」
角逐2020總統大選？柯文哲鬆口：最晚9/1決定
凌晨包車1200到家！閨蜜「妳付1千我付200」神邏輯　出國

關鍵字：酒女,金錢豹,酒駕,烘焙師,車禍,台中高分院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化野狗追車突轉向⋯國中生腳踏車衝撞跌倒　雙膝撕裂傷送醫

嬤抱25萬現金急奔銀行救人　收款人「孫女友人」露陷

台灣巴斯夫5員工「竊機密跳槽」大陸　先拿4000萬又爽領年薪550萬

孽子狠砍20餘刀...老父斷脊椎再遭棄屍　檢察官請法官判死刑

兩女出生就坐牢、出獄秒離婚　年邁父住院一週求扶養被打臉

綠島電動機車自燃　「滅掉又復燃」燒毀7000平方公尺山林

妙齡女衰事連連　工人秒變驅魔師：女鬼附身！我們做愛驅走她

拉小三溫泉會館爽啪...叫床聲穿破天際！被抓包　他裸奔喊：我們什麼都沒做

別再亂藏了！屋主「藏鑰匙」熱點全曝光　警勸：隨身攜帶較安全

渣男加「換妻俱樂部」揪3P！狂約炮喊：真的很爽　正宮淚崩：原諒換更深傷害

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

彰化野狗追車突轉向⋯國中生腳踏車衝撞跌倒　雙膝撕裂傷送醫

嬤抱25萬現金急奔銀行救人　收款人「孫女友人」露陷

台灣巴斯夫5員工「竊機密跳槽」大陸　先拿4000萬又爽領年薪550萬

孽子狠砍20餘刀...老父斷脊椎再遭棄屍　檢察官請法官判死刑

兩女出生就坐牢、出獄秒離婚　年邁父住院一週求扶養被打臉

綠島電動機車自燃　「滅掉又復燃」燒毀7000平方公尺山林

妙齡女衰事連連　工人秒變驅魔師：女鬼附身！我們做愛驅走她

拉小三溫泉會館爽啪...叫床聲穿破天際！被抓包　他裸奔喊：我們什麼都沒做

別再亂藏了！屋主「藏鑰匙」熱點全曝光　警勸：隨身攜帶較安全

渣男加「換妻俱樂部」揪3P！狂約炮喊：真的很爽　正宮淚崩：原諒換更深傷害

快訊／新任國安局長邱國正接任　總統府1400說明

權值股表現疲弱　台股開高走低下跌11點收10,935點

千人擠爆宜蘭童玩　觀光大使林瑞陽實現承諾

國民黨7/28全代會　韓國瑜首要任務「整合藍軍」備受矚目

楊洋《全職高手》今晚確定開播！「終極預告曝光」電競畫面100%還原網跪了

沒有網室的有機木瓜　依然健康結實纍纍「果肉甜美細緻」

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

再嗆韓國瑜！　柯文哲：他只是裝成庶民的樣子

影／洛磯殺手！國民透納生涯2度完全打擊都是對洛磯

彰化野狗追車突轉向⋯國中生腳踏車衝撞跌倒　雙膝撕裂傷送醫

社會熱門新聞

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子..

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、..

裸男當街隨機砍殺3人　法官不寒..

學長嘿嘿5次神隱！學妹得知傷人..

她到澳洲打工嫌採草莓太累…去半..

渣男加換妻俱樂部揪3P！妻淚崩..

天下第一所爆刑求　錄音檔曝光

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家..

路口直衝撞上轎車　騎士噴飛5米..

台中雙師套房「肉搏」　老婆驚：..

「福源花生醬」兄弟爭產互毆都判..

「警界金頭腦」吃兄弟妻　多次重..

偷渡尋失聯愛女　無名屍中找到她

快訊／網友預告將在「板南線上隨..

更多熱門

相關新聞

婦騎車遭小客車撞飛不治　機車起火！

北屯區發生死亡車禍！婦人騎機車在北屯區松竹、興安路口時，疑遭一輛小客車撞上，整個人彈飛，機車則起火像火球般撞擊路邊汽車，雙雙起火。消防隊雖立刻將婦人送醫，但仍因傷重不治，警方正釐清事故原因。

「七爺八爺要我帶哨子」 　桃園男騎一半真發揮作用

女工自稱遭性侵　派工單救了老闆

他開車碾過「一個大紙箱」險背人命

測速槍+手機測速出籠　交大加強17處取締

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

蘇慧倫爆5年婚變！老公「酒後說溜嘴」

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面