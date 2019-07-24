酒駕撞死烘焙師！金錢豹女判賠1068萬　胞姊不再上訴：賠償只是數字而已

▲台中金錢豹顏姓酒女酒駕撞死烘焙師，判賠1068萬。（圖／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

記者李忠憲／台中報導

金錢豹酒女顏子娠吸毒酒駕飆速闖紅燈，撞死烘焙師陳郁邦後還肇事逃逸，謊稱車不是她開，刑事重判9月6月定讞；死者家屬提民事訴訟，一審判賠1068萬，顏女不服上訴，台中高分院24日審結，維持原判並駁回上訴。死者姐姐陳玉芳表示，不會再上訴，希望顏女「記取教訓」，「判賠多少只是一個數字，希望不要在有下一個酒駕受害者。」

在台中知名酒店工作的顏子娠，之前就因2次酒駕紀錄遭吊銷駕照，無照的她2017年11月13日先吸食3級毒品愷他命後，到金錢豹上班坐檯陪酒。到隔日凌晨1點時，顏女還開賓士車載林姓及李姓友人，在文心路三段超速狂飆闖紅燈，結果撞死烘焙師陳育邦後還駕車逃逸。

顏女逃逸後座車拋錨，竟叫2男性友人將車推入巷子，她自己坐到副駕駛座，待警方找上時告知她並非駕駛，誤導警方，但仍遭警方戳破謊言，依酒駕致人於死、肇事逃逸等罪嫌送辦。死者家屬雖立即向法院聲請假扣押，卻發現顏女名下竟無財產，存款0元。

刑事部分，由於陳育邦事發時已準備結婚，家屬痛失愛子，顏女在法庭上竟胡謅稱，可以讓自己生下、目前就讀國小的兒子，未來長大生子後過繼給陳家傳宗接代，延續香火。顏女由於涉嫌重大，法官最後判處9年6月定讞。

陳男家屬向法院提起民事損害賠償之訴，請求顏女賠償1270萬元，其中1000萬為精神撫慰金。

顏女在法庭上求情說，她已經知道錯了，但她身無財產，已經離婚又育有1子，1千萬的撫慰金實在太高。台中地院最後判顏女須賠償1068萬元，顏女不服上訴，雖透過律師協商卻仍沒有交集。

台中高分院與一審持相同看法，認為陳男烘焙事業有成也論及婚嫁，卻遭顏女酒駕撞死，死者父母各求償500萬元精神撫慰金自屬適當。法官略刪扶養費，顏女應償死者雙親共1268萬餘元，扣除保險給付200萬元，應賠1068萬餘元。

死者胞姊陳玉芳表示，希望顏女能真心悔過，服刑期滿回到社會，顧好家庭，努力把賠償一筆一筆償還，能還到何時都不是重點，重點是她有沒有那樣的誠意。對於民事判賠1068萬元，陳玉芳感嘆，判賠結果只是一個數字而已，結果感覺欣慰，不會再上訴，但希望顏女要有實質懺悔行動，別再有下一個酒駕受害者！

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