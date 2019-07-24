陸國防部密切關注香港形勢　吳謙：《駐軍法》有明確規定！

▲香港721遊行，中聯辦被潑漆。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反修訂《逃犯條例》風波持續膠著，每次遊行都造成激烈的警民衝突。大陸國防部發言人吳謙今（24）日痛斥示威者觸碰一國兩制底線，並強調「東方之珠不容玷污」，又提到《駐軍法》第3章第14條的規定。這意味著若港府必要時，解放軍便會出動協助維持社會治安。

大陸國務院新聞辦公室今（24）天發表的《新時代的中國國防》白皮書發布記者會上，有香港記者就近日香港形勢提問，表示面對「港獨」勢力抬頭，國防部會如何處理？吳謙指出，「關於你的具體問題，在《駐軍法》的第3章第14條有明確規定。」

▲大陸國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／國新辦）



吳謙表示，「近段時間以來，我們密切關注香港形勢的發展，特別是在21日發生了示威遊行及暴力事件，以及激進分子衝擊中聯辦的事件。對此，港澳辦已經做出了回應，部分激進示威者的行為挑戰中央政府權威，觸碰『一國兩制』的原則底線，是絕對不能容忍的，『東方之珠』不容玷污。」

據了解，《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》的第3章第14條規定，港府根據「基本法」的規定，在必要時可以向中央人民政府，請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。經中央政府批准後，「香港駐軍根據中央軍事委員會的命令派出部隊執行協助維持社會治安和救助災害的任務，任務完成後即返回駐地。」

▼香港721遊行。（圖／路透）

