白皮書主動透露國防「秘密」　新華社：彰顯中國軍隊開放自信

▲記者會現場。（圖／翻攝自國新網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今（24）日早上10時許針對《新時代的中國國防》發布記者會，引起國內外廣泛關注。白皮書全面介紹了中國國防和軍隊建設的新成就、新進展和新內涵，也直接公佈了一些國防熱點敏感問題。大陸官媒新華社發表評論，「隨著國防白皮書發佈的常態化、專業化，中國軍隊越來越多地展現出開放、自信的形象。」

國防政策和國防費，是外界最關注的2大問題，在此次公佈的白皮書中都單獨成章。評論指出，「在國防政策章節中，白皮書首次構建新時代中國國防政策體系，闡明中國國防的根本目標、鮮明特徵、戰略指導、發展路徑和世界意義。」

評論還認為，在國防費章節，白皮書梳理了中國國防費的發展變化、規模構成，並在一些涉及中國軍隊的熱點敏感問題上主動透明，不遮遮掩掩、閃爍其詞。軍事科學院戰爭研究院副研究員鄧碧波說，「從吉布地保障基地建設到陸、海、空、火箭軍等體制編制和新型武器裝備型號，從繞島巡航到南海島礁建設，都在白皮書中有所介紹，充分展現了中國軍隊的坦誠與自信。」

評論強調，白皮書全景式介紹了改革中的中國國防和軍隊，特別是系統介紹了改革後軍兵種基本情況。軍事科學院戰爭研究院研究員曹延中認為，「透過新版白皮書，可以清晰看到中國對國際安全形勢的判斷、新時代中國的防禦性國防政策、中國軍隊履行使命任務、中國國防和軍隊改革與全面建設情況、中國國防費開支以及中國軍隊在服務構建人類命運共同體方面所做的巨大努力和貢獻。」

《新時代的中國國防》白皮書全文2.7萬字，涉台內容達441字，比以往最多約100字，成長達4倍。這是中國第10版國防白皮書，從1998年迄今曾先後發布9版國防白皮書。