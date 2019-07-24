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國防白皮書重砲批台獨分裂　北京對美台傳達「警告訊號」

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲大陸在國防白皮書中，針對台獨分裂的嚴正警告態度，以及計畫軍事準備等，對美台關係傳達了警告訊號。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／上海報導

大陸國務院新聞辦公室今（24）日發布《新時代的中國國防》白皮書，寫入「習近平軍事戰略思想」，與前幾次相比，更大篇幅重砲批評台獨分裂，稱其是「祖國和平統一的最大阻礙」。北京涉台學者坦言，在台灣當局不斷「挾洋自重」的背景下，中方對美國、台灣發出警告訊號。

值得注意的是，本次的大陸國防白皮書，是中共總書記習近平上任、十九大換屆、軍改完成以來，相隔四年再度出版的重要國防戰略文本。另在今年1月2日，習五條提出，包括探索一國兩制台灣方案、啟動民主協商機制等的背景下，陸方對台的國防戰略態度，更受到國際關注。

▲▼ 國防白皮書 。（圖／翻攝自國新網）

▲大陸2019年版本國防白皮書發布會 。（圖／翻攝自國新網）

根據白皮書中涉台內容，在「國家安全面臨的風險挑戰不容忽視」章節中首先點出的，就是「反分裂鬥爭形勢更加嚴峻」。其中，提及民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，加緊推行去中國化、漸進台獨，圖謀推動法理台獨，強化敵意對抗，挾洋自重，在分裂道路上越走越遠。

白皮書還重申習近平今年初的發言，包括不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。同時，指稱如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衛國家統一。提到「中國堅決反對美國售台武器」、「著眼捍衛國家統一，加強以海上方向為重點的軍事鬥爭準備，組織艦機繞島巡航，對台獨分裂勢力發出嚴正警告。」等，相比2013、2015年版本，不僅用詞更加嚴厲，篇幅也更多。

▲國新辦記者會，國防部新聞發言人吳謙大校介紹《新時代的中國國防》白皮書。（圖／翻攝自國新辦）

▲大陸國防部新聞發言人吳謙大校介紹《新時代的中國國防》白皮書內容，稱台獨是死路一條。（圖／翻攝自國新辦）

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪時坦言，這是在兩岸關係高度緊張的背景下，中方認為台灣當局一直挾洋自重（向美靠攏），並阻斷兩岸交流事務，讓兩岸的分裂和分離加大，所必須做出的一種應對。

他認為，大陸過往認為透過加深交流、追求融合發展，並降低台灣內部天然獨的聲音，有利於統一的光明前景，但現在台灣當局一再透過如代理人法、兩岸關係條例修訂等手段，「和平統一的基礎就沒有了。」

所以李振廣說，中方在國防白皮書中，延續今年初習近平講話的一貫精神，就是不允許任何人、任何組織以任何方式，把台灣分離出去；加以台灣越加向美靠攏的態度下，中方也藉此對美台的行為做出警告，就是如此以往「對台海情勢是非常不利的。」

李振廣說，中方包括今年的演習，以及在《告台灣同胞書》40周年紀念活動、《國防白皮書》發布會等場合的表態，都是為了加大對台獨的震懾；但他也提到，目前中方仍是站在「反台獨、反分裂」的基本立場布局國防戰略，並非著手準備武力統一，或主動採取軍事行動等，「白皮書上沒看到這種內容」。主要是在台灣「挾洋自重」、推動分裂的背景下，強化自身的立場及態度。

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關鍵字：新時代的中國國防,國防白皮書,解放軍,中共十九大,台海形勢,台獨,習近平,統一,分裂,美國,美中台

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