陸國防白皮書「點名民進黨」　陸委會：不放棄武力犯台才是最大威脅

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸24日發布國防白皮書，以大篇幅批評台獨，並直接點名民進黨政府。對此，陸委會表達抗議及譴責，並指出，中共挑釁行為不但衝擊兩岸和平，已嚴重違反國際法和國際關係的和平原則，更挑戰區域安全秩序，造成周邊國家的不安及憂慮，「台海和平與區域穩定最大的威脅，就是中共始終不放棄武力犯台。」

陸委會表示，對於北京當局假借兩岸議題擴張軍武、揚言對台動用武力，堅決反對與譴責。中共挑釁行為不但衝擊兩岸和平，已嚴重違反國際法和國際關係的和平原則，更挑戰區域安全秩序，造成周邊國家的不安及憂慮，「今日記者會中還暗示將動用解放軍處理香港議題，企圖重現『六四鎮壓』。我們認為，中國共產黨侈言永不稱霸及擴張、一切軍事建設是為『和平』等，究其根本全是武力侵犯的謊言，我們呼籲國際社會嚴肅關切並抵制。」

▼大陸國防部發言人吳謙。（圖／翻攝自國新辦）

陸委會重申，台海和平與區域穩定最大的威脅，就是中共始終不放棄武力犯台。今年初「習五條」後，解放軍頻繁演習、機艦在台灣周邊抵近巡航，更滲透台灣社會呼應其立場，脅迫台灣接受業已破產的「一國兩制」主張。中共操作反民主、反和平行徑，及進一步訴諸戰爭的企圖，這才是造成台海與區域情勢緊張的主因，「我們要正告中國共產黨認清一個事實，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國！」

陸委會強調，對於中共長期以來昧於事實，利用政軍手段試圖壓迫及消滅中華民國，已嚴重侵犯台灣人民自由選擇意志及生命財產安全。政府責無旁貸，將持續強化自我防衛能力與民主防護，堅定捍衛國家主權與民主體制，堅守2300萬台灣人民自由選擇未來的權利，「我們呼籲北京當局及早放棄使用武力等非理性的惡意手段，改善兩岸關係，理性處理香港等議題，真正做到區域負責任的一方。」

▼解放軍駐香港部隊。（圖／視覺中國）