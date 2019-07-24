　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸國防白皮書「點名民進黨」　陸委會：不放棄武力犯台才是最大威脅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸24日發布國防白皮書，以大篇幅批評台獨，並直接點名民進黨政府。對此，陸委會表達抗議及譴責，並指出，中共挑釁行為不但衝擊兩岸和平，已嚴重違反國際法和國際關係的和平原則，更挑戰區域安全秩序，造成周邊國家的不安及憂慮，「台海和平與區域穩定最大的威脅，就是中共始終不放棄武力犯台。」

陸委會表示，對於北京當局假借兩岸議題擴張軍武、揚言對台動用武力，堅決反對與譴責。中共挑釁行為不但衝擊兩岸和平，已嚴重違反國際法和國際關係的和平原則，更挑戰區域安全秩序，造成周邊國家的不安及憂慮，「今日記者會中還暗示將動用解放軍處理香港議題，企圖重現『六四鎮壓』。我們認為，中國共產黨侈言永不稱霸及擴張、一切軍事建設是為『和平』等，究其根本全是武力侵犯的謊言，我們呼籲國際社會嚴肅關切並抵制。」

▼大陸國防部發言人吳謙。（圖／翻攝自國新辦）

▲國新辦記者會，國防部新聞發言人吳謙大校介紹《新時代的中國國防》白皮書。（圖／翻攝自國新辦）

陸委會重申，台海和平與區域穩定最大的威脅，就是中共始終不放棄武力犯台。今年初「習五條」後，解放軍頻繁演習、機艦在台灣周邊抵近巡航，更滲透台灣社會呼應其立場，脅迫台灣接受業已破產的「一國兩制」主張。中共操作反民主、反和平行徑，及進一步訴諸戰爭的企圖，這才是造成台海與區域情勢緊張的主因，「我們要正告中國共產黨認清一個事實，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國！」

陸委會強調，對於中共長期以來昧於事實，利用政軍手段試圖壓迫及消滅中華民國，已嚴重侵犯台灣人民自由選擇意志及生命財產安全。政府責無旁貸，將持續強化自我防衛能力與民主防護，堅定捍衛國家主權與民主體制，堅守2300萬台灣人民自由選擇未來的權利，「我們呼籲北京當局及早放棄使用武力等非理性的惡意手段，改善兩岸關係，理性處理香港等議題，真正做到區域負責任的一方。」

▼解放軍駐香港部隊。（圖／視覺中國）

▲解放軍駐港部隊,解放軍,駐港解放軍。（圖／視覺中國）

ET快訊
NCC再罰中天新聞160萬！開鍘5電視台8新聞違規一次看
午後雨彈範圍擴大！北北基16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風
暑假不想打工　台中16歲少女拿西瓜刀追砍2刀..媽媽滿身血求
國安局抓內鬼！1500人填私菸「自檢表」　現金、轉帳一併查

關鍵字：陸委會,國防白皮書,大陸國防部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸餐飲收入2018年達到4.27萬億　有望2023成世界第一

海基會台商子女夏令營　帶小朋友練正體字「扎根台灣印象」

陸國防部密切關注香港形勢　吳謙：《駐軍法》有明確規定！

衣櫃後方莫名發出「詭異聲響」⋯他找人一拆嚇呆了：15公斤巨型巢穴現形！

身體變差！他覺茶水有異...裝監視器　驚見20年同事偷加「去鏽水」

獨遊女發「神秘8碼數字」：有好心人幫忙！　警方3天後找到遺體

陸國防白皮書強調「軍費合理」　佔GDP比重「安理會五常中最低」

影／帶3歲孫女出門玩！阿嬤丟完垃圾轉身一看⋯女童「重傷癱倒地上」

白皮書主動透露國防「秘密」　新華社：彰顯中國軍隊開放自信

陸國防白皮書「點名民進黨」　陸委會：不放棄武力犯台才是最大威脅

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

陸餐飲收入2018年達到4.27萬億　有望2023成世界第一

海基會台商子女夏令營　帶小朋友練正體字「扎根台灣印象」

陸國防部密切關注香港形勢　吳謙：《駐軍法》有明確規定！

衣櫃後方莫名發出「詭異聲響」⋯他找人一拆嚇呆了：15公斤巨型巢穴現形！

身體變差！他覺茶水有異...裝監視器　驚見20年同事偷加「去鏽水」

獨遊女發「神秘8碼數字」：有好心人幫忙！　警方3天後找到遺體

陸國防白皮書強調「軍費合理」　佔GDP比重「安理會五常中最低」

影／帶3歲孫女出門玩！阿嬤丟完垃圾轉身一看⋯女童「重傷癱倒地上」

白皮書主動透露國防「秘密」　新華社：彰顯中國軍隊開放自信

陸國防白皮書「點名民進黨」　陸委會：不放棄武力犯台才是最大威脅

陸餐飲收入2018年達到4.27萬億　有望2023成世界第一

新北「龜吼漁夫市集景觀改善工程」　獲2019國家卓越建設獎

坦圖+布朗重點培養非賣品　是波士頓的雷納德+PG

日式住宅多「浴廁分離」　他怨台灣少見：設計應更文明...網掀熱議

海基會台商子女夏令營　帶小朋友練正體字「扎根台灣印象」

騙年輕妹「女鬼附體」！色男假好心：一起壞壞驅鬼解咒　激烈交疊後...GG了

快訊／王國材出發查華航「何時開始配合走私」　喊話不要遮遮掩掩

陸國防部密切關注香港形勢　吳謙：《駐軍法》有明確規定！

UA前進中職明星賽　打造專屬裝備送上最強祝福

衛武營打造全台獨家「馬戲平台」　馬戲迷能欣賞還能親身體驗！

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

大陸熱門新聞

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀..

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

家中藏3公尺眼鏡王蛇　狂吞60..

影／27歲女獨遊華山遇害！朋友..

做完流產手術…她複查發現胎兒還..

陸國防部：中國一點也不能少

女大生打工遭外籍男強吻　老闆竟..

剛和男友分手...單身妹遭拖進..

童扮媽上網訴苦：誰來教爸怎當家..

她產女7天後捅死夫　目擊者：他..

港警家屬公開信：籲特首政治問題..

兒「推購物車」亂衝…下秒撞上液..

哥去世弟想辦手機過戶　電信：本..

陸前總理李鵬逝世　享耆壽91歲

更多熱門

相關新聞

引各國軍費數據　陸國防白皮書：增長合理

大陸24日發表國防白皮書，首次附上歷年軍費構成，並引用其他國家數據來比較，證明軍費的增長合理，且佔國內生產總值（GDP）比重偏低。白皮書指出，2012至2017年，中國國防費佔國內生產總值平均比重約為1.3%，是聯合國安理會常任理事國中最低的。

新華社評論國防白皮書

重批台獨　北京對美台傳警告訊號

中共國防白皮書全文2.7萬字！

200萬中國軍人組成「亮家底」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付200」

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面