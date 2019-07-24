陸國防白皮書強調「軍費合理」　佔GDP比重「安理會五常中最低」

▲陸發布國防白皮書《新時代的中國國防》。（圖／央視新聞）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸24日發表國防白皮書，首次附上歷年軍費構成，並引用其他國家數據來比較，證明軍費的增長合理，且佔國內生產總值（GDP）比重偏低。白皮書指出，2012至2017年，中國國防費佔國內生產總值平均比重約為1.3%，是聯合國安理會常任理事國中最低的。

▼解放軍航母遼寧艦。（圖／視覺中國）

白皮書提到，改革開放以來，中國國防開支經歷了從維持性投入到適度增長的發展歷程，總體保持與國家經濟和財政支出同步適度協調增長。國防費佔國內生產總值比重從1979年最高的5.43%下降到2017年的1.26%，近30年一直保持在2%以內。1979年國防費佔國家財政支出比重為17.37%，2017年為5.14%，下降超過12個百分點，總體下降趨勢明顯。

▼白皮書附上歷年軍費數據。（圖／陸國防白皮書）

白皮書也引用其他國家的數據，說明中國軍費無論是佔國內生產總值和國家財政支出的比重，還是國民人均和軍人人均數額，都處於較低水平，「中國已成為世界第二大經濟體。國防費規模居於世界第二位，是由中國的國防需求、經濟體量、防禦性國防政策所決定的。從開支總量看，2017年中國國防費不到美國的四分之一。」

白皮書指出，從國防費佔國內生產總值比重看，2012年至2017年，中國國防費佔國內生產總值平均比重約為1.3%，美國約為3.5%、俄羅斯約為4.4%、印度約為2.5%、英國約為2.0%、法國約為2.3%、日本約為1.0%、德國約為1.2%，「中國國防費佔國內生產總值的平均比重在國防費位居世界前列的國家中排在第六位，也是聯合國安理會常任理事國中最低的。」

▼白皮書附上歷年軍費佔比。（圖／陸國防白皮書）

白皮書還提到，從人均國防費水平看，2017年中國國民人均國防費為750元人民幣，約相當於美國的5%、俄羅斯的25%、印度的231%、英國的13%、法國的16%、日本的29 %、德國的20%。中國軍人人均國防費為52.16萬元人民幣，約相當於美國的15%、俄羅斯的119%、印度的166%、英國的27%、法國的38%、日本的35%、德國的30%。中國國民人均國防費排在第七位，軍人人均國防費排在第六位。

白皮書強調，總體來看，中國國防費是公開透明的，開支水平是合理適度的，與世界主要國家相比，國防費佔國內生產總值和財政支出的比重、人均國防費是偏低的，「中國國防開支與維護國家主權、安全、發展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務的保障需求相比，與自身建設發展的保障需求相比，還有較大差距。中國國防開支將與國家經濟發展水平相協調，繼續保持適度穩定增長。」

▼白皮書附上中國參與的軍控、裁軍等條約。（圖／陸國防白皮書）