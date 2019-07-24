17歲電眼妹「性愛毒趴」裸斃！臉書常曬清涼辣照　敢喝敢玩圈內超有名

▲猝死少女生前曾在臉書發文。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者林昱萱／綜合報導

台南17歲電眼少女驚傳北上台中參加毒趴猝死，據了解她個性相當豪爽，國中時就已經涉足八大行業，並時常在社群軟體上張貼清涼、性感的自拍照，整個人敢秀敢玩，還曾經大手筆的花幾萬元幫媽媽慶生，所作所為和僅有17歲的年紀不大相符。

根據《鏡周刊》報導，少女生前就有涉足八大行業，但由於是未成年，因此她先是從網路上找酒店經紀人，之後又自己「接攤」，不僅常常跨縣市坐檯，在圈子內也小有名氣，不少人都認識她，更有人透露，少女敢秀敢玩，有錢賺她都很樂意接。

▲台南17歲少疑似混用毒品猝死。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）

就在11日當天，少女北上到台中訪友，隨後還在社群網站中PO文「台中的朋友還有沒有人要拎我出去玩？」旋即吸引眾多網友報名，少女派對也一攤接一攤，直到14日凌晨與另外5名男子前往摩鐵開毒品性愛趴時，少女疑似混用多種毒品而感到身體不適，隨後暴斃猝死床上。其中一名男子當時還想「接力」，因此上前求歡，不料少女卻毫無反應，經一探鼻息後發現已無呼吸心跳，5人嚇得急忙穿衣逃離現場，留下赤裸的少女陳屍房內。

此外，少女和她的媽媽感情也相當不錯，前年在媽媽生日時，還PO出慶生照，當時年僅15歲的她聲稱，砸了好幾萬幫媽媽過生日，並說：「天底下只有媽媽好」沒想到卻於兩年後疑似因毒趴猝死在台中，突如其來的噩耗，不僅讓媽媽傷透了心甚至忍不住哭喊：「女兒很乖不可能，我的女兒是不會吸毒的，是不可能去嗑藥的」。

【相關新聞】

17歲女疑參加毒趴暴斃 飯店人員驚「裸身、穿內褲」仰躺已屍僵

毒趴奪命！17歲女打扮超齡敢喝敢玩 台南八大行業都認識她