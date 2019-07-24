淚眼緊盯阿公斷氣！9歲孫「天堂蓋別墅」藏洋蔥：不哭怕爸爸傷心　網全鼻酸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「我捨不得阿公，他痛嗎？」一名母親深夜回憶起去年公公離世的場景，當時她與兒子在視訊的另一端，陪伴著老人家，直到刺耳的嗶聲響起，9歲兒默默流著淚，拿起紙筆與阿公道別。他在紙上畫出了阿公上天堂的新生活，有豪華別墅、銀行、直升機，簡單的筆觸卻流露真摯情感，還童言童語地說，「阿公在天堂開了自己的銀行，我們全家都以他為榮。」

去年，他們祖孫都在台大醫院待了1個月，橫著中山北路無法相見。老人家離開的某天下午，那時感染綠膿桿菌和EVB病毒的兒子才剛出院，還在恢復期。母親說，「我們一次又一次開視訊幫阿公加油，我只能在旁邊靜靜地陪伴他，了解這是生命中必然的歷程，不僅是血氧數值和心電圖，更多的是曾經相伴的每個時刻。」

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▲弟弟幫阿公蓋別墅、買直升機，還開了一間銀行。（圖／原po授權引用）

當時她抱著兒子，守在連線的另一端，寶貝則無助地睜大眼，淌著淚水向她求救，「我捨不得阿公，他痛嗎？血壓一直都升不上來怎麼辦？」直到長長的嗶聲響起，他留著眼淚，同時拿起紙筆與阿公道別。

弟弟擦乾眼淚，想像著阿公在天堂星球的新生活，他小手握著筆，在紙上畫了阿公最愛的綠茵庭院和大樹，在「火星路2段77號」蓋了一棟豪華別墅，房子的牆壁上掛了大電視，抽屜裡有打發時間的跳棋和象棋，車道上還有漂亮的電動車和充電站，甚至幫阿公開一間銀行，同時配有專屬直升機，方便他到分行巡視。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

母親含淚道，「要有多深的愛和體貼，才能勇敢地把想念和不捨藏在心裡，但他做到了。」她記得兒子曾說，「我想念阿公，但爸爸聽到會更傷心」、「阿公在天堂開了自己的銀行，我們全家都以他為榮」、「以前阿公每天都開車來陪我，希望他在天堂要記得固定幫車子充電」。

母親知道，悲傷會慢慢淡去，剩下的是突然長大的堅強，她也向記者感性地說，「我很感激阿公留給孩子的都是溫暖的回憶，我能做的就是維護這樣難得的感情，在他的人生中，可以一再地細細體會相互陪伴的美好時光。」

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