　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淚眼緊盯阿公斷氣！9歲孫「天堂蓋別墅」藏洋蔥：不哭怕爸爸傷心　網全鼻酸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「我捨不得阿公，他痛嗎？」一名母親深夜回憶起去年公公離世的場景，當時她與兒子在視訊的另一端，陪伴著老人家，直到刺耳的嗶聲響起，9歲兒默默流著淚，拿起紙筆與阿公道別。他在紙上畫出了阿公上天堂的新生活，有豪華別墅、銀行、直升機，簡單的筆觸卻流露真摯情感，還童言童語地說，「阿公在天堂開了自己的銀行，我們全家都以他為榮。」

去年，他們祖孫都在台大醫院待了1個月，橫著中山北路無法相見。老人家離開的某天下午，那時感染綠膿桿菌和EVB病毒的兒子才剛出院，還在恢復期。母親說，「我們一次又一次開視訊幫阿公加油，我只能在旁邊靜靜地陪伴他，了解這是生命中必然的歷程，不僅是血氧數值和心電圖，更多的是曾經相伴的每個時刻。」

請繼續往下閱讀...

▲淚眼緊盯阿公斷氣！9歲孫「天堂蓋別墅」　一張圖逼哭網：最棒的生命教育。（圖／原po授權引用）

▲弟弟幫阿公蓋別墅、買直升機，還開了一間銀行。（圖／原po授權引用）

當時她抱著兒子，守在連線的另一端，寶貝則無助地睜大眼，淌著淚水向她求救，「我捨不得阿公，他痛嗎？血壓一直都升不上來怎麼辦？」直到長長的嗶聲響起，他留著眼淚，同時拿起紙筆與阿公道別。

弟弟擦乾眼淚，想像著阿公在天堂星球的新生活，他小手握著筆，在紙上畫了阿公最愛的綠茵庭院和大樹，在「火星路2段77號」蓋了一棟豪華別墅，房子的牆壁上掛了大電視，抽屜裡有打發時間的跳棋和象棋，車道上還有漂亮的電動車和充電站，甚至幫阿公開一間銀行，同時配有專屬直升機，方便他到分行巡視。

▲▼家長,親子,小孩,父母,孩子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

母親含淚道，「要有多深的愛和體貼，才能勇敢地把想念和不捨藏在心裡，但他做到了。」她記得兒子曾說，「我想念阿公，但爸爸聽到會更傷心」、「阿公在天堂開了自己的銀行，我們全家都以他為榮」、「以前阿公每天都開車來陪我，希望他在天堂要記得固定幫車子充電」。

母親知道，悲傷會慢慢淡去，剩下的是突然長大的堅強，她也向記者感性地說，「我很感激阿公留給孩子的都是溫暖的回憶，我能做的就是維護這樣難得的感情，在他的人生中，可以一再地細細體會相互陪伴的美好時光。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

ET快訊
私菸風暴／總統府運菸2貨車曝光　團購還限「每人最多10條」
「豪雨」夜襲高雄！14縣市警戒升級　午後熱對流再灌強雨彈
龜山島出現罕見「火彩虹」！賞鯨遊客大驚奇　維基百科：偉人誕生

關鍵字：阿公,天堂,別墅,斷氣,孫子,生命教育,小一聯盟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Gogoro1顆電池能發動？他實測糗噴「5份大麥克超值全餐」　網笑爛：別玩

影／凌晨包車1200到家！閨蜜蹭車「妳付1千，我付200」神邏輯　九州玩7天看清了

影／市場買菜！妹子急拍肩「妳大便掉了」　真相惹笑萬網...原來超多人在用

影／「七爺八爺要我帶哨子」 　桃園男騎萬壽路真發揮作用：謝謝大二爺保佑

千萬準備入袋！她買大創49元「發票收納神器」　兌獎神速...網驚呆喊買

火鍋附生蛋！他苦惱「每次都吃不下」　鄉民點破：不是煮來吃的...

國安局私菸案衍生華航內部鬥爭說　交部籲華航提真相報告

吃飯賺現金慶父親節、情人節　大江推12%餐飲回饋搶人氣

星宇航空逾10位機長報到了！　首梯培訓飛航員明年8月上線

龜山島出現罕見「火彩虹」賞鯨遊客大驚奇　維基百科：偉人誕生

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

國安局私菸案衍生華航內部鬥爭說　交部籲華航提真相報告

吃飯賺現金慶父親節、情人節　大江推12%餐飲回饋搶人氣

星宇航空逾10位機長報到了！　首梯培訓飛航員明年8月上線

龜山島出現罕見「火彩虹」賞鯨遊客大驚奇　維基百科：偉人誕生

快訊／「豪雨」夜襲高雄！14縣市警戒升級　午後熱對流再灌強雨彈

胎兒肚裡長頭髮！超音波照出「茂密鬃毛」：動態檔還會飄

更新／下班注意！高雄山區升級豪雨特報　14縣市續防大雨

影／華航長年配合走私免稅菸　王國材證實：2014年以來的總統專機都有

淚眼緊盯阿公斷氣！9歲孫「天堂蓋別墅」藏洋蔥：不哭怕爸爸傷心　網全鼻酸

1歲女出遊樂區遭男童「硬拉門夾頭」　恐龍家長全程目睹...嗆他：不用碎念啦

纏訟官司20年11案無罪定讞　王令麟感慨：如深陷司法絞肉機

國安人員超買免稅菸　退役上校：最大漏洞在總統府警衛室

《女力》梁舒涵鏟肉6KG「瘦回4字頭」　美露鎖骨「E罩杯沒縮水」

國安局私菸案衍生華航內部鬥爭說　交部籲華航提真相報告

私菸風暴／總統府運菸2貨車曝光　團購還限「每人最多10條」

吃飯賺現金慶父親節、情人節　大江推12%餐飲回饋搶人氣

自主分工管理維護好空氣　花蓮召開室內空氣品質維護協調會

冠軍10萬！花蓮觀光影像創作領袖營結業　成品上Youtube票選

帶著NBA冠軍返台　林書豪：以我自己的方式再拿一冠

愛護毛小孩加入動物保護志工行列　花蓮志工培訓課程開跑

生活熱門新聞

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞..

差n公分換n片肉！萬人噴口水：..

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付..

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波..

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹..

初戀女友吐實「一句話超傷人」　..

「七爺八爺要我帶哨子」 　桃園..

他吃火鍋都吃不下蛋　鄉民點破

日本玩21天看清男友　人妻：結..

客反映半熟蛋　店長重做兩顆見桌..

大一妹：你要當爸了！眼尖姊看胚..

1個人去台南！回神「6菜1湯擺..

夫曬5疊千鈔！「瘦1kg給2萬..

韓爬樹看積水　他虧「樹民總統」

更多熱門

相關新聞

小胖橘和爺爺竟神同步「度估」　

這一定是阿公親手帶大的小胖橘無誤！日本網友家中有隻身材很有福氣的橘貓，牠總是跟在爺爺的屁股後面，只要對方走到哪裡，牠就跟到哪裡，先前飼主還曾偷偷捕捉到祖孫倆神同步的樣子，只見他們不管打瞌睡、看電視，甚至是對視的時候，頭部的角度幾乎都一模一樣，超有愛的同框畫面萌翻網友！

女兒「背浮詭異鞭痕」真相曝網長知識了

1500萬買雙主臥透天新厝　三代同堂在這區很easy

韓國瑜被爆「雲林擁千萬別墅」

鄰居68歲當阿祖　嬤逼她：快找男友

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

龜山島龜首崩塌落石

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付200」

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面