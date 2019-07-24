Gogoro1顆電池能發動？他實測糗噴「5份大麥克超值全餐」　網笑爛：別玩

▲家當全被鎖進車廂裡了QQ。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

主打「環保、時尚、高科技」的Gogoro，從2015年推出後廣受關注與喜愛，但最被吐槽的點，莫過於車體內「2大顆電池」，笨重又佔空間。一名網友昨天靈機一動，想試看看把1顆電池拿掉會怎樣，而結局惹笑一票鄉民，也害他噴了610元。

「Gogoro把1顆電池拿起來還能發動嗎？」網友在PTT笨版分享實測結果，昨天經測試，除了確定不能發動外，他連鑰匙、手機、錢包通通鎖進車廂裡，所以最後只能請工程師救援，而開鎖費610元就這樣飛了。

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▲大麥克經典配餐價格122元，5份剛好是610元。（圖／ShareLife 分享生活）

鄉民看完不禁笑回，「5份麥當當超值全餐掰」、「拿電池出來玩幹什麼」、「家當都鎖車廂，厲害了」、「實驗精神給推」、「果然笨版人，有笨有推」；事實上，就算狗狗肉內沒放電池，只要鑰匙在握，還是能將車子解鎖，不過原po的在車廂內，只好花錢消災了。

另外，不少聰明人突破盲點，直問「你手機在裡面，那照片怎麼拍的」、「狗肉不能用手機解鎖喔」。對此，原po表示，自己有2支手機，與Gogoro連動的手機被鎖進車廂，手上這支就是普通的手機。

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