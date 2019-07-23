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女兒「背浮詭異鞭痕」母傻眼　醫曝真相...家長驚長知識了：以為被打+1

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▲女兒「背浮詭異鞭痕」母傻眼　真相大白！家長驚長知識了：以為被打+1。（圖／原po授權引用）

▲看起來真的有點可怕。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親最近發現，女兒背部出現奇怪紋路，和鞭痕有幾分相似，急忙上網求解，並帶孩子到診所求診。許多家長見狀，直呼「這是成長紋」，並表示家中小孩也有相同情況；不過醫師指出，這可能是上課時背靠書包，才會造成發炎紅腫。

母親前天在臉書社團「小一聯盟」發文，「剛剛突然發現...女兒的背多了好多紋路，這是所謂的成長紋嗎？目前身高155公分，體重41公斤！我第一個只想到幫她抹妊娠油，想知道有人的孩子也發生這樣的情況嗎？有什麼建議？」

請繼續往下閱讀...

看到妹妹背部「一條條紅痕」，許多網友表示，自己孩子或先生也有相同的情況，「大兒子身上也有」、「我先生背後也有很多條，也是長高，現在還很明顯，好幾條在腰間，像肥胖紋那樣」、「突然長高太快+1，跟妊娠紋一樣的道理，我老公背後也有」、「多幫孩子擦滋潤肌膚的油或乳液，我女兒小二屁股側邊也是有淡淡的細痕，我當下看到很鬱卒」。

▲女兒「背浮詭異鞭痕」母傻眼　真相大白！家長驚長知識了：以為被打+1。（圖／原po授權引用）

▲女兒的背包。（圖／原po授權引用）

另外，不少人長知識了，忍不住驚呼「看起來好像被家暴」、「看起來好像被打喔」、「沒聽過也沒看過」、「以為被打+1」。

母親向《ETtoday新聞雲》記者提到，女兒現在12歲，準備要升國一，昨天帶她去診所看，醫生說是因為上課坐椅子時，背靠在書包上所致，進而發炎泛紅，而她有時會有一點癢，「目前我先觀察看看，是不是壓的關係，不過還是很疑惑，3天後回診看有沒有改善，如果沒有就會帶她到醫院去。」

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關鍵字：詭異鞭痕,成長紋,發炎,背包,小一聯盟,女兒,家長,肥胖紋

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