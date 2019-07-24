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中共國防白皮書發佈！強調「捍衛國家主權」是根本目標

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▲▼ 國防白皮書 。（圖／翻攝自國新網）

▲ 國新辦舉行新聞發佈會 。（圖／翻攝自國新網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今（24）早發表《新時代的中國國防》白皮書，並於10點舉行發佈會。《白皮書》指出，新時代中國國防的目標是堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，闡述了中國合理適度的國防開支，介紹中國國防費規模結構。

白皮書全文約2.7萬字，正文部分包括國際安全形勢、新時代中國防禦性國防政策、履行新時代軍隊使命任務、改革中的中國國防和軍隊、合理適度的國防開支、積極服務構建人類命運共同體等6個章節。

白皮書提到，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，是新時代中國國防的根本目標；堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，是新時代中國國防的鮮明特徵；貫徹落實新時代軍事戰略方針，是新時代中國國防的戰略指導；堅持走中國特色強軍之路，是新時代中國國防的發展路徑；服務構建人類命運共同體，是新時代中國國防的世界意義。

白皮書首次全景式展現中國深化國防和軍隊改革取得的歷史性成就。內容提到，進入新時代，適應世界新軍事革命發展趨勢和國家安全需求，中國全面推進國防和軍隊現代化建設，全面深化國防和軍隊改革，著力解決體制性障礙、結構性矛盾、政策性問題，邁出了強軍興軍歷史性步伐。

▲國新辦記者會，國防部新聞發言人吳謙大校介紹《新時代的中國國防》白皮書。（圖／翻攝自國新辦）

▲大陸國防部新聞發言人吳謙大校介紹《新時代的中國國防》白皮書。（圖／翻攝自國新辦）

此外，白皮書詳細闡述了中國合理適度的國防開支，介紹中國國防費規模結構，在分析比較國防費位居世界前列的國家後說，總體上看，中國國防費是公開透明的，開支水平是合理適度的，與世界主要國家相比，國防費佔國內生產總值和財政支出的比重、人均國防費是偏低的。

內容提到，中國國防開支與維護國家主權、安全、發展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務的保障需求相比，與自身建設發展的保障需求相比，還有較大差距。中國國防開支將與國家經濟發展水平相協調，繼續保持適度穩定增長。

與以往相比，此次發佈的白皮書在附件中列出了多達10個表格，詳細介紹了軍委機關部門基本情況、2010年至2017年中國年度國防費構成、2012年以來解放軍和武警部隊對外開展的主要聯演聯訓活動以及中國軍隊參加的主要聯合國維和行動等內容。

《新時代的中國國防》發佈後，國新辦舉行了新聞記者會，出席人士包括國新辦新聞發言人胡凱紅和國防部新聞發言人吳謙大校、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將、中央軍委政治工作部宣傳局潘慶華上校、中央軍委後勤保障部財務局副局長王太國空軍大校、中央軍委改革和編制辦公室協調督查局副局長王偉海軍大校。

▲▼解放軍071型兩棲船塢登陸艦「五指山艦」。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲解放軍071型兩棲船塢登陸艦「五指山艦」。（圖／翻攝自新浪軍事）

《新時代的中國國防》是自中共十九大以來，發佈的首版國防白皮書。從1998年迄今，中國先後發佈9版國防白皮書，2019年《新時代的中國國防》的發佈，便說明中共軍隊改革已基本完成，成為外界關注中國軍隊改革之後「國防政策是否發生變化」、「中國軍隊的職責和使命是什麼」的重要視窗。

據悉，對於軍隊建設，中共在十九大報告中提出，將在2020年基本實現機械化，訊息化建設取得重大進展；到2035年，基本實現國防和軍隊現代化；到2050年，建成世界一流軍隊。

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關鍵字：新時代的中國國防,國防白皮書,解放軍,中共十九大,台海形勢

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