《新時代的中國國防》白皮書　增加附件介紹歷年軍費與分析！

▲中國《新時代的中國國防》白皮書。（圖／央視）

記者劉亭／綜合報導

國新辦24日上午10時舉行記者會，發表《新時代的中國國防》白皮書，這是大陸從1998年至今所發佈的第10版白皮書，也是十九大以來的首版國防白皮書，外界關注中國軍隊改革之後「國防政策是否發生變化」、「中國軍隊的職責和使命是什麼」等。本次白皮書首次新增附件，介紹歷年軍費比較，以及與國際各國軍費比較。

白皮書全文約2.7萬字，正文部分包括「國際安全形勢」、「新時代中國防禦性國防政策」、「履行新時代軍隊使命任務」、「改革中的中國國防和軍隊」、「合理適度的國防開支」、「積極服務構建人類命運共同體」等6個章節。

與以往相比，白皮書在附件中列出了多達10個表格，詳細介紹了軍委機關部門基本情況、2010年至2017年中國年度國防費構成、2012年以來解放軍和武警部隊對外開展的主要聯演聯訓活動以及中國軍隊參加的主要聯合國維和行動等內容。

首次將國防費位居世界前列的國家進行國際比較。白皮書從國防費占國內生產總值比重、國防費占財政支出比重和人均國防費水準等三個維度，比較2017年國防費位居世界前列的國家有關情況，說明中國國防費增長是合理的，開支水準是偏低的。

白皮書強調，中國國防開支與維護國家主權、安全、發展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務的保障需求相比，與自身建設發展的保障需求相比，還有較大差距，將繼續保持適度穩定增長



▲ 國新辦記者會現場 。（圖／翻攝自國新網）

記者會由國新辦新聞發言人胡凱紅主持，國防部新聞發言人吳謙大校，中央軍委聯合參謀部作戰局蔡志軍少將，中央軍委政治工作部潘慶華上校，中央軍委後勤保障部王太國大校，中央軍委改革和編制辦公室王偉大校共同出席，介紹《新時代的中國國防》白皮書有關情況。

《新時代的中國國防》白皮書是十八大以來中國發表的首部綜合型國防白皮書，全面介紹新時代中國防禦性國防政策的時代特點、重要原則、基本內涵，首次闡明新時代中國軍隊「四個戰略支撐」的使命任務，充分闡明新時代中國國防「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」特色，充分闡明中國國防開支合理適度，充分闡明新時代中國軍隊發展的世界意義和中國軍隊為推動構建人類命運共同體所作的積極貢獻。

白皮書說，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，是新時代中國國防的根本目標；堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，是新時代中國國防的鮮明特徵；貫徹落實新時代軍事戰略方針，是新時代中國國防的戰略指導；堅持走中國特色強軍之路，是新時代中國國防的發展路徑；服務構建人類命運共同體，是新時代中國國防的世界意義。

白皮書指出，進入新時代中國軍隊依據國家安全和發展戰略要求，堅決履行黨和人民賦予的使命任務，為鞏固中國共產黨領導和社會主義制度提供戰略支撐，為捍衛國家主權、統一領土完整提供戰略支撐，為維護國家海外利益提供戰略支撐，為促進世界和平與發展提供戰略支撐。