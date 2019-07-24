「搞台獨就是死路一條」！陸國防部：中國一點都不能少

▲國防部新聞發言人吳謙大校回答記者問題。（圖／翻攝自國新辦）

記者蔡儀潔／綜合報導

《新時代的中國國防》白皮書今（24）早發佈，大陸國務院新聞辦公室隨後舉行記者會。國防部新聞發言人吳謙大校表示，反分裂鬥爭更加嚴峻，這個根據就是事實，民進黨堅持分裂立場，不承認九二共識，對外挾洋自重，在分裂的道路上越走越遠，通過白皮書，「我們想傳達的信號很明確，搞台獨就是死路一條，中國一點都不能少。」

吳謙還表示，白皮書多處提到台灣，顯示台灣問題事關中國核心利益，血濃於水，「我們願意最大的誠意、最大的努力，爭取和平統一，但必須堅決提出，台獨是死路一條，如果有人試圖要分裂，中國軍隊不惜一戰，維護主權完整。」

吳謙也就「反送中」事件中，港獨勢力抬頭作出回應稱，這段時間他們密切關注香港形勢的發展，特別是21日發佈的示威遊行、暴力事件，激進分子衝擊中聯辦，對此港澳辦已經做出回應；激進分子挑戰中央權威，觸碰一國兩制底線，這是不能容忍的，東方之珠不容玷污。

此外，白皮書提到中國軍隊一個重要的戰略任務是保護海外利益，這意味著中國軍隊將更多參與到海外的軍事行動。對此有記者提問說，「這種行動和白皮書所強調的中國軍隊和平發展道路是否相矛盾？」

吳謙回應稱，兩者完全不矛盾；中國軍隊走向世界，一方面是為了有效維護國家海外利益，更好地履行新時代軍隊使命任務；另一方面是為了順應國際社會的普遍期待，提供更多的公共安全產品；在白皮書中，無論是維和、護航，還是人道主義救援減災，可以找到很多這樣的例子。

他接著說，中國的社會主義國家性質、走和平發展道路的戰略抉擇、獨立自主的和平外交政策、「和為貴」的中華文化傳統，決定了中國始終不渝奉行防禦性國防政策，堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍是新時代中國國防的鮮明特徵，也就是說，「中國軍隊走向世界，給世界帶來的是安全而不是威脅，是機遇而不是挑戰。」

▼新聞發佈會現場。（圖／翻攝自國新網）

大陸國務院新聞辦公室今（24）早發表《新時代的中國國防》白皮書。白皮書提到，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，是新時代中國國防的根本目標；堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，是新時代中國國防的鮮明特徵；貫徹落實新時代軍事戰略方針，是新時代中國國防的戰略指導；堅持走中國特色強軍之路，是新時代中國國防的發展路徑；服務構建人類命運共同體，是新時代中國國防的世界意義。

此外，白皮書詳細闡述了中國合理適度的國防開支，介紹中國國防費規模結構，在分析比較國防費位居世界前列的國家後說，總體上看，中國國防費是公開透明的，開支水平是合理適度的，與世界主要國家相比，國防費佔國內生產總值和財政支出的比重、人均國防費是偏低的。

《新時代的中國國防》發佈後，國新辦舉行了新聞記者會，出席人士包括國新辦新聞發言人胡凱紅和國防部新聞發言人吳謙大校、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將、中央軍委政治工作部宣傳局潘慶華上校、中央軍委後勤保障部財務局副局長王太國空軍大校、中央軍委改革和編制辦公室協調督查局副局長王偉海軍大校。