高雄廢氣採樣台鐵自刪6項　產工：讓員工、旅客處致癌環境

▲台鐵產工批，高雄新左營至鳳山站地下化車站站內充滿柴油廢氣。（示意圖／ETtoday資料照）

記者胡順惠／台北報導

高雄鐵路2018年10月地下化通車後，台鐵產業工會1月提出，高雄新左營至鳳山站地下化車站站內充滿柴油廢氣，站務員與旅客、附近居民不斷抗議，國際癌症研究署已公告柴油廢氣為第一級致癌物。台鐵產工今（24）日又召開記者會直批，台鐵局5至6月才執行採樣計畫，還自行刪除6項採樣項目，台鐵當初回應有困難做不到，但真正有什麼困難也沒說。

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台鐵產工表示，台鐵產業工會在今年1月召開記者會，提出高雄新左營站至鳳山站地下化車站站內充滿柴油廢氣，站務員與旅客、附近居民不斷抗議，國際癌症研究署已公告柴油廢氣為第一級致癌物，即使站員與民眾配戴口罩，職業安全及民眾健康仍堪慮。

▲台鐵產業工會秘書長蕭農瑀問，台鐵局是不會做還是不想做？（圖／記者徐斌慎攝）

台鐵產工指出，1月在委員吳焜裕協助協調下，台鐵局才終於開啟通風設備，並且由職業安全衛生署召開會議要求進行改善計畫，並請台鐵局針對廢氣進行區域採樣及勞工個人採樣。

台鐵產工說，台鐵局在今年5至6月執行採樣計畫時，卻自行刪除6項採樣項目，台鐵局竟然堅稱有多項項目無採樣方法，最後交出一份殘缺不全的評估報告，原本規劃測項有氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)、苯、多環芳香烴化合物(PAHs)及粒狀物等有害物質，台鐵局卻只有提出苯、可呼吸性粉塵、總粉塵等採樣。

職安署明（25）日將再召開高雄鐵路地下化廢氣問題會議。台鐵產工表示，要請問台鐵局一再堅稱有困難，到底有何困難？竟然困難到要自己刪除6項採樣項目？既然勞研所已經有公告檢測方法，台鐵局是不會做還是不想做？要求台鐵局說清楚，並提出具體執行方案，否則就是放任員工致癌車站中工作，讓民眾繼續在致癌車站中搭乘列車。