台鐵喊調薪1~2萬留才...半年沒下文　工會揭「新人離職率達3成」

▲台鐵產業工會關注台鐵員工調薪案進度，將發函政院要求具體回應。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵長期面臨人力不足、鐵路薪資低廉留不住人才情況，去年在普悠瑪事故後，台鐵局長張政源喊出要幫台鐵員工調薪1-2萬，但至今半年過去，調薪方案仍無下文。台鐵產業工會召開記者會批，台鐵新人在一年內的離職率高達3成，技術無法傳承，並發函行政院要求具體回覆調薪內容及時程。

台鐵產業工會指出，調薪方案至今過了半年卻仍然無消無息，台鐵長久在薪資低廉，勞動條件不佳的狀況下，新人一年內的離職率高達3成，人力一直無法補足，技術無法傳承。工會懷疑，是不是普悠瑪事件的新聞關注度下降後，行車安全、人力的補充、員工待遇，甚至台鐵改革就可以被忘記？

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台鐵產業工會為此將發函給行政院，要求具體回應調薪實質內容與時程，以利補充人力，降低離職率，確保行車安全。

▲台灣鐵路工會已發函了解台鐵調薪案進度，對此，交通部回覆已函報在案。（圖／台灣鐵路工會提供）

針對員工調薪案進度，台鐵另一工會「台灣鐵路工會」則早在13日已發函行政院關切，並提出四項建議，包含員工福利要比照全國軍公教員工待遇支給要點、提高員工薪俸、開放員工承購台鐵閒置土地地上權與租用土地興建房舍以及興辦員工學齡前育兒津貼或設施。

對此，交通部也已回覆鐵路工會，第一項已函報在案外，其餘建議事項將請台鐵局研議具體可行之處理方案，再依規定程序報部辦理。