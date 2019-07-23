第一次見面！女網友逛藥妝拿超多「幫我付1400元」　他做出決定曝後續

▲女性購物逛街示意圖。（圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

如果是您會付錢嗎？一名男網友分享前幾天和一名女網友第一次見面，竟被對方要求付近1400元的商品，他最後也做出決定及分享後續發展。

原PO今天（23日）在「爆怨公社」臉書社團說，和對方買完咖啡開始逛街，逛到藥妝店，「我幫忙提著購物籃，看她越拿越多，全都是她的個人用品將近1400元，居然要我付！」他想問大家，「如果是你的話會付嗎？我和她沒有發生任何關係。PS，如果是約吃飯、看電影，我會付。」

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▲▼原PO說，被第一次見面的女網友要求付近1400元的商品。（圖／示意照／記者季相儒、許力方攝）

有網友建議，「笑笑地說如果是我女朋友，我就付啦」；原PO回，「如果是交往了，當然沒問題，第一次見面就這樣搞，有點糟糕。」還有人說，「如果你要追她，就幫她付吧」；原PO回，「第一次見面就這樣，想追也沒意思了。」

其他人留言，「不會，其實她在試探你，假如這次你幫她付，之後都是你付」、「剛認識的當然不會付，除非交往一陣子或自己的好朋友才會」、「幫忙拿可以，付錢不可能，又不是你的誰，為啥要你付錢」、「盤子才付」。

由於許多人紛紛好奇原PO有沒有付錢以及後續？原PO回，「我沒有付，也沒有後續，之後送她回家就結束了。」