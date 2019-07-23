　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一次見面！女網友逛藥妝拿超多「幫我付1400元」　他做出決定曝後續

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼購物、逛街示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女性購物逛街示意圖。（圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

如果是您會付錢嗎？一名男網友分享前幾天和一名女網友第一次見面，竟被對方要求付近1400元的商品，他最後也做出決定及分享後續發展。

原PO今天（23日）在「爆怨公社」臉書社團說，和對方買完咖啡開始逛街，逛到藥妝店，「我幫忙提著購物籃，看她越拿越多，全都是她的個人用品將近1400元，居然要我付！」他想問大家，「如果是你的話會付嗎？我和她沒有發生任何關係。PS，如果是約吃飯、看電影，我會付。」

請繼續往下閱讀...

人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／記者季相儒攝）

▲▼原PO說，被第一次見面的女網友要求付近1400元的商品。（圖／示意照／記者季相儒、許力方攝）

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

有網友建議，「笑笑地說如果是我女朋友，我就付啦」；原PO回，「如果是交往了，當然沒問題，第一次見面就這樣搞，有點糟糕。」還有人說，「如果你要追她，就幫她付吧」；原PO回，「第一次見面就這樣，想追也沒意思了。」

其他人留言，「不會，其實她在試探你，假如這次你幫她付，之後都是你付」、「剛認識的當然不會付，除非交往一陣子或自己的好朋友才會」、「幫忙拿可以，付錢不可能，又不是你的誰，為啥要你付錢」、「盤子才付」。

由於許多人紛紛好奇原PO有沒有付錢以及後續？原PO回，「我沒有付，也沒有後續，之後送她回家就結束了。」

ET快訊
快訊／午後雨彈又來了！北北基14縣市「大雨特報」　防雷擊強陣
拿新配眼鏡…老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚　驗光師解答了
快訊／網友預告「捷運板南線隨機殺人」　北市警全線加強戒備

關鍵字：藥妝店,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後雨彈又來了！北北基14縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

林佳龍坦承「走私菸是多年來的陋習」：證據到哪就辦到哪！

幫姐洗小被被！她下水10次見「核彈級成果」　網嚇壞：奶茶現泡？

新校長身分曝！南一中學生爽拉布條　中一中校門賀「分部榮升本部」網笑噴

再遭黃國昌點名「有人涉刑事犯罪」　華航展開內部行政調查

第一次見面！女網友逛藥妝拿超多「幫我付1400元」　他做出決定曝後續

他洗腦「不生孩=現賺500萬」！網正反激戰　養兒開銷算式曝光...驚呆年輕人

乳牛哭哭！生長環境差牧場長期壓榨　農委會出手制定福利指南

文大推廣部恐嚇、逼退、解雇員工　資遣幹部提不當勞動裁決

快訊／華航被點名協助走私菸品！林佳龍要求徹查　「絕不護短究責無上限」

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

港《反送中》遇白衣人「見人就打」 林鄭月娥譴責：暴力只會帶來暴力

快訊／午後雨彈又來了！北北基14縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

林佳龍坦承「走私菸是多年來的陋習」：證據到哪就辦到哪！

幫姐洗小被被！她下水10次見「核彈級成果」　網嚇壞：奶茶現泡？

新校長身分曝！南一中學生爽拉布條　中一中校門賀「分部榮升本部」網笑噴

再遭黃國昌點名「有人涉刑事犯罪」　華航展開內部行政調查

第一次見面！女網友逛藥妝拿超多「幫我付1400元」　他做出決定曝後續

他洗腦「不生孩=現賺500萬」！網正反激戰　養兒開銷算式曝光...驚呆年輕人

乳牛哭哭！生長環境差牧場長期壓榨　農委會出手制定福利指南

文大推廣部恐嚇、逼退、解雇員工　資遣幹部提不當勞動裁決

快訊／華航被點名協助走私菸品！林佳龍要求徹查　「絕不護短究責無上限」

接到陌生來電「小妹妹狂道歉」！　她心軟按下一鍵...162萬全沒了

散播「台南淹水」假消息！水利局喊告　男遭警方函送法辦

哈林談「20年前」首場售票演出　話講一半被陳鎮川搶走！

旅行吃泡麵神器　「可折疊熱水壺」正式現身

別再「嘿Siri」！關閉這些功能　iPhone超省電

快訊／午後雨彈又來了！北北基14縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

中職／統一獅繼續簽新人　蘇泰安：將與吳承諭等3人簽約

林佳龍坦承「走私菸是多年來的陋習」：證據到哪就辦到哪！

蘋果給老用戶的驚喜！　為舊產品更新IOS...iPhone 4、5／iPad 2、3都受惠

林俊傑改編《她說》致敬電影人！　行走CD又發功現神技

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞..

日本玩21天看清男友　人妻：結..

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

12外送員包圍大苑子　他拍下車..

長榮「18金釵」帶頭周姓空服申..

即／高鐵買一送一癱瘓　補償出爐

滿滿蜆仔只要100！他見底部機..

華航也拚了！機票來回最便宜2千..

外送員加女客LINE　交友被拒..

女友兵變！學弟躲廁所抬頭嚇壞　..

18歲女學生遭霸凌　再告95名..

高鐵「買一送一」官網爆了！網怒..

高職生約面試！超時求改明天　她..

更多熱門

相關新聞

他劈腿哭求復合　渣男秒變臉討錢

感情的世界裡，壓垮2人關係的最後一根稻草就是有人「劈腿」！一名女網友在臉書發文，抓到前男友劈腿因此提分手，對方一開始不停的哀求復合，但仍堅持要和他分手，沒想到對方就開始向她討錢和禮物，讓原PO相當無奈；而網友看了也痛批「分手後還討東西討錢的男人真的很沒品」。

車位被佔　路霸鄰竟問：怎麼教小孩？

1個人去台南！回神「6菜1湯擺滿桌」驚呆

與姊妹們出遊　遲到2小時＋LINE已讀不回

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面