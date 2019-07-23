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LINE群組轉傳「蔡送海地45億」…下一秒警察回訊息！70歲辣媽嚇傻罰3萬

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▲▼LINE群組轉傳「蔡送海地45億」…下一秒警察回訊息！70歲辣媽嚇傻罰3萬。（圖／東森新聞）

▲LINE群組轉傳「蔡送海地45億」…下一秒警察回訊息！（圖／東森新聞） 

記者許力方／綜合報導

有女網友在「蘆洲雲林同鄉會」LINE群組轉傳一篇圖文，痛批總統蔡英文出訪海地送了45億元，卻卡高雄登革熱經費3000萬元，遭截圖報案挨告，蘆洲分局獲報後，加入群組要求到案說明，讓她嚇了一大跳。警方不到24小時就找到人，原來她是70多歲的趙姓老婦人，喊冤滑手機順手轉傳，沒想到認定這麼嚴格，被依社維法送辦。

女網友日前署名「辣媽」在LINE群組蘆洲雲林同鄉會中，轉發臉書圖文，批評「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送了45億。高雄滅登革熱要500萬才給2000多萬！X的！什麼蔡政府。」有里民不滿截圖，詢問蘆洲中華里里長蔡宜峰「如何讓她受到報應！」

▲▼LINE群組轉傳「蔡送海地45億」…下一秒警察回訊息！70歲辣媽嚇傻罰3萬。（圖／東森新聞）

▲群組網友曾提醒假訊息快收回！里民截圖找里長蔡宜峰報案。（圖／東森新聞）

▲▼總統蔡英文抵達友邦海地。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文抵達友邦海地。（圖／記者陶本和攝）

▲訪海地被亂傳假消息！蔡英文澄清45億是貸款：有人刻意操弄已報警。（資料照／記者陶本和攝）

蔡宜峰23日出面表示，當時群組裡面的組員有提醒女網友，該訊息是不實消息、建議收回，但她沒有任何反應動作，結果就被截圖請里長處理，他去找行政院顧問王崇欽討論，決定一起到警局提告。王崇欽認為，總統在外拚外交，卻有人在國內挖牆腳，傷害社會和諧，這次報案是要警惕韓粉和網友，此案將依《社維法》第63條處理，雖然處置中只有3萬塊以下罰鍰，「有點太輕」。

王崇欽帶著蔡宜峰、里民19日上午前往報警，蘆洲分局獲報不到24小時就找到人。員警掌握相關網路截圖，透過里民幫忙加入群組，傳訊息給女網友要求到案說明，她一看嚇了一跳，不知道事情竟然鬧得這麼大。

原來傳訊息的是70多歲的趙姓老婦人，警方詢問，証實她就是群組中的「辣媽」，也坦承貼聞，但否認製造「假消息」，聲稱只是看到文章在網路流傳，自己滑手機時把訊息轉傳出去，沒想太多。

警方認定老婦人涉違法轉傳不實訊息，訊後依社維法開罰，移請新北地院裁處，將面臨3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

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關鍵字：LINE,海地,里長,蔡宜峰,王崇欽,登革熱,蘆洲分局,蘆洲雲林同鄉會,蔡英文,辣媽

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