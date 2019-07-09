▲比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假，民眾驚：太逼真。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲「超寫實人體雕塑展」在中正紀念堂盛大開展，比真人還真的雕塑作品，讓民眾左看右看難辨真假。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

比真人還真的雕塑作品連記者都被騙了，你也被騙到了嗎？超寫實人體雕塑展集結24位國際藝術家，精選31件雕塑作品，是台灣首次完整的超寫實雕塑特展，近距離細看雕塑作品，皮膚的透度、紋理，甚至是皺折、髮絲、隱隱透出的血管都栩栩如生，比真人還真的雕塑作品，讓民眾左看右看難辨真假。

▲近距離細看雕塑作品，皮膚的透度、紋理，甚至是皺折、髮絲、隱隱透出的血管都栩栩如生，。

觀展民眾盛先生表示「太逼真了！」，「在展場一進來的時候，有一個雕像它是剛好在牆壁上面，看起來就是怎麼有一個小姐趴在那邊，想說它到底怎麼了，它真的很像一個真人」，也覺得把剛游完泳的狀態雕塑得非常細緻，「因為它是從游泳池出來，所以上面有水的點點，我覺得做的蠻細緻，裡面有小巧思」。

▲五大展區內，呈現超越現實的體積大小的「巨細靡遺」區最受民眾喜愛。



展覽共分「人類分身」、「單色人像」、「局部身軀」、「巨細靡遺」、「變形寫實」五大展區，其中呈現超越現實的體積大小的「巨細靡遺」區最受民眾喜愛，又以這幅《傘下的夫妻》最為醒目，老夫老妻穿著泳衣在傘下休息，兩倍真人尺寸的年老夫婦、每一條血管細紋能看得相當清楚，巨細靡遺區內的作品，彷彿是用了放大縮小燈一樣，讓人驚奇！

▲觀展民眾陳小姐表示，最喜歡的作品是山姆詹克斯的《老婦與嬰兒》，「因為它把老奶奶的血管、斑、皺紋都做得很細緻，也象徵一個生命的循環」。

觀展民眾陳小姐表示，「沒有想到原來一個人可以被放到這麼大，然後細節還可以做到這麼好」，也提到最喜歡的作品是山姆詹克斯的《老婦與嬰兒》，「因為它把老奶奶的血管、斑、皺紋都做得很細緻，也象徵一個生命的循環，我蠻喜歡的，我沒有想到雕塑現在進步到這麼的寫實，這跟蠟像應該不太能比」。

▲每一個細節擬真到像是真人般存在，件件作品震撼人心。

無論是老婦與嬰兒的細膩刻畫、或者是看得見皮下靜動脈的女人肌膚、甚至是漂浮在空中的男子，每一個細節擬真到像是真人般存在，件件作品震撼人心，9/22以前到中正紀念堂，來趟幾可亂真超寫實人體雕塑展之旅，許多不可思議的人體呈現，等你親自前來細細品味。

▼9/22以前到中正紀念堂，來趟幾可亂真超寫實人體雕塑展之旅，細細品味雕塑作品。

