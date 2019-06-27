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貓奴瘋了！喵星人駭入世界名畫　「貓美術館」萌照拍到手軟

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貓奴瘋了！喵星人駭入世界名畫，「貓美術館」萌照拍到手軟。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲療癒指數破表的「貓美術館」，在花博流行館掀起喵旋風。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

你是貓奴嗎？想體驗當貓主子的生活嗎？療癒指數破表的「貓美術館」，在花博流行館掀起喵旋風，不僅讓你化身成貓，還可以走進世界名畫中成為貓的一員，各種萌照拍到手軟，集結60件東西洋藝術史的喵化世界名畫，帶你用不同視角進入貓的文藝世界，讓民眾驚呼超特別！

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲集結60件東西洋藝術史的喵化世界名畫，帶你用不同視角進入貓的文藝世界。

看展民眾表示「很有趣！尤其可以直接走進畫中，最喜歡拾穗畫，可以和朋友一起扮成拾穗裡面的那3隻貓，很好玩」，也有民眾提到「第一次看到這麼多貓的展覽，它把一些不同年代的藝術跟貓結合還蠻可愛，有油畫也有比較中國風的水墨畫，就覺得作者太厲害了，原本以為是集結很多作者的作品，沒想到全部都是同一個人畫的」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼民眾不僅可以化身成貓，還可以走進世界名畫中成為貓的一員。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

喵星人駭入世界名畫，蒙娜麗莎變成「貓那麗莎」、創造亞當變成「創造貓當」、戴珍珠耳環的少女則變成「戴珍珠耳環的少女貓」，用趣味翻玩手法，讓看展民眾感受跟以往不一樣的世界名畫魅力，這是日本知名畫家山本修，首次在台灣舉辦的大型特展。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲世界名畫全面喵化！這是日本知名畫家山本修首次在台灣舉辦的大型特展。

聯合數位文創活動部總監鍾逸民表示，在網路上發現山本修老師的創作非常可愛，尤其是用世界名畫來做一個以貓咪為主題的創作，所以就嘗試跟他聯絡，老師也非常喜歡當初這樣的想法，所以才促成老師在台灣第一次的展覽，希望大家透過貓咪的主題，認識一個美術的作品之外，也傳達動物保護的一個觀念。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲特別打造主題公車，讓民眾搭車的同時也能欣賞名畫。

好拍又好玩的貓美術館也是亞洲第一個寵物友善的藝術展覽，打造主題公車，讓民眾搭車的同時也能欣賞名畫，每週五開放觀眾與毛孩在遵守寵物不落地規範的前提下一同觀展，創造美好回憶，觀完展後，別忘了到商店區逛逛，各式療癒小物，更是讓人一秒融化，9/15以前喵化你的視界，貓奴們可要把握時間前往參拜。

▼別忘了到商店區逛逛，各式療癒小物讓人一秒融化。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

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關鍵字：貓美術館,展覽,名畫,公車,療癒,花博,藝術,貓咪

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