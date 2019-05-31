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心門超厚！「好相處卻難交心」TOP5　射手熱情只是表面

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▲聊是非用圖，男女，兩性，自行車，腳踏車，社團，人際，朋友。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

「你以為你們是好朋友，但在對方心裡根本沒把你放在好朋友的位子上」你有發生過這種狀況嗎？有些人表面看起來很好相處，但要走進他心裡讓他掏心掏肺可說是十分不易，科技紫微網整理出「好相處卻難交心」TOP5，快來看看你身旁是不是有人這樣！

射手座

在外人看來人人都是朋友的射手座，其實對交朋友有一套自己的標準，平常跟你打打鬧鬧，相處非常愉快，但射手內心可能根本沒有把你歸到他的朋友那一欄，只是出於禮貌跟你客套寒暄罷了。

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雙魚座

雙魚給人的第一印象，多半是善解人意，很好說話。其實，等你真正瞭解這個星座時，就會發現雙魚座的人戒心很強，通常不會跟人深交，也不擅長說肺腑之言。他可能會為你排憂解難，卻不會跟你建立深厚友誼。

牡羊座

牡羊座在生活中跟任何人都是自來熟。他跟什麼人都能聊，雖說建立交情容易，但你若真的想跟他們深交，卻會發現那挺難的，在牡羊座心裡，只有共同經歷過很多事的人，才能成為摯友，不然就只能算是泛泛之交。

天秤座

天秤座的人EQ很高，在與人相處的過程中，通常會優先考慮對方的感受，但你可別覺得他們多跟你說幾句，就真的能走進他們的心裡，對朋友的選擇，天秤其實設立了很高的標準，除非真的是他們很喜歡的人，不然很難成為他們的朋友。

巨蟹座

巨蟹座的人比較博愛，在相處的過程中不會吝嗇付出熱情，但他們的內心深處卻是一個非常謹慎的人，很少會對陌生人打開心扉，所以若是想要和他們交心、成為朋友，那可是需要經歷很漫長的過程的。

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關鍵字：星座,朋友,交心,相處,友情

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