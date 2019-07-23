散播「台南淹水」假消息！水利局喊告　男遭警方函送法辦

▲羅姓男子涉嫌散播台南淹水「假消息」，台南市水利局向刑警大隊提出告訴，指控羅男涉嫌違反災防法及社維法，警方函送台南地檢署法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對羅姓男子涉嫌散播台南淹水「假消息」，市長黃偉哲對散播假消息零容忍，由水利局向台南市刑警大隊提出告訴，指控羅男涉嫌違反災防法第41條及社會秩序維護法，警方函送台南地檢署法辦。

市府指出，因有人在臉書拿去年0823豪雨造成台南市新營區東山鐵路平交道淹水，及高雄仁武地區淹水，偽造成台南淹水，事實上台南並沒有淹水。因發布不實假消息容易造成社會恐慌，市長黃偉哲針對假消息的態度是「零容忍」。

水利局指出，網路臉書（Facebook)平臺，7月20日下午3時7分，羅姓男子散布台南市淹水消息「暴雨！台南市「淹黃水」 有誰關心過」，並張貼4張照片，其中3張為去年8月份豪雨造成台南地區淹水舊照片，還有1張為高雄仁武地區淹水照片，偽造成台南淹水，水利局向台南市刑警大隊提出告訴，控告羅男涉嫌違反災防法第41條及違反社會秩序維護法告訴。水利局強調，羅姓男子將高雄仁武區淹水偽造成台南淹水，這不是「假消息」什麼才是假消息！

有關網友散播台南淹水假消息一案，台南市警局指出，羅姓男子已到案，偵訊後被函送台南地檢署偵辦，後續如有新進度或需進一步說明，由法制處及水利局接手處理。