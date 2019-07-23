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10歲男童打球未返家　老媽開社區群組…驚見「兒子成焦屍」被瘋傳！

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▲俄羅斯男童遭到電纜電死，母親看社區群組才知。（圖／翻攝自VK）

▲俄羅斯男童遭到電纜電死，母親看社區群組才知。（圖／翻攝自VK）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯新西伯利亞日前發生一起兒童玩樂悲劇。一名母親帶著10歲兒子Artur搬進新的社區，沒想到兒子就在上週到附近空地玩樂後，遲遲沒有回家，直到母親看到What's App鄰居群組後，驚覺其中的意外照竟是兒子慘死的照片。

綜合俄媒報導，男孩的母親瓦倫提娜（Варентина）因為讓兒子有更好的環境，新搬進新西伯利亞南部的一處小社區。日前兒子下課後和朋友約在附近的空地打球，但到了該回家的時間並未返家。

直到瓦倫提娜發現手機內What's App的社區群組不斷的跳出聊天提示，發現大家是在討論一名小男孩疑似在空地遭到電擊重傷死亡，點開孩子的照片一看，才發現「竟然是自己的親生兒子」當場狂奔到空地查看。警方到場時，瓦倫提娜表示當下並沒有人通知自己兒子發生意外，而是透過這樣的管道才知道，根本無法接受。

據悉當地因為有學校，該處空地又在公車站旁，因此很受學生歡迎，但男童遭到電擊死亡的原因，可能是因為空地旁堆砌一堆高壓電纜，孩童可能因為不知道危險，因此在上面攀爬玩樂造成意外發生。目前警方已展開電纜的責任歸屬，若確定疏失者，恐怕將會被判10年有期徒刑。

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關鍵字：俄羅斯,新西伯利亞,電纜,兒童,電擊

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