飛機準備起飛！偷渡狂男「攀爬死抓飛機引擎」　乘客目擊崩潰：快停阿～

▲男子在飛機準備起飛時攀爬上飛機。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

電影《玩命關頭》或是《不可能的任務》系列,常常出現令人驚恐的話,例如爬上飛機或是高樓大廈。近日在奈及利亞也發生一起男子在準備起飛的飛機外部遊走,甚至還在渦輪引擎附近跑跳,看的機艙內的乘客相當震驚。

根據《獨立報》報導,這架Azman Air在奈及利亞的穆罕默德國際機場準備起飛,就在助跑時有乘客意外發現一名男子竟在飛機表面上攀爬,驚悚畫面讓乘客及機組人員相當擔心,大家紛紛拿起手機拍攝,接著要求機組人員停下飛機打開艙門。

據悉,該名男子並未做出破壞飛機的行為,但仍不清楚他究竟是如何躲過層層關卡攀爬上飛機,更躲過檢查人員的眼睛。這起意外並無造成班機延遲,但航空公司仍請乘客及機組人員下飛機稍帶進行飛機安全檢查後才重新起飛。

奈及利亞聯邦機場管理局總經理雅庫柏(Henrietta Yakubu)表示,確實有該事件發生,但男子隨後已經遭到逮捕,研判可能是試圖想要偷渡的人,目前已經交由安全部門及警方處理。該名爬飛機的男子表示,因為自己想要前往迦納,但拒絕提到自己怎麼闖入限制區域。

Man climbs onto wing of Azman Air 737 at Lagos airport as it prepares for takeoff. https://t.co/LwkjRaFsey pic.twitter.com/xXuLJXlGw8