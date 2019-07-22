我媽不是一塊肉！女兒到醫院「領母親遺體辦喪事」　驚覺早被醫學生解剖火化

▲希金斯夫人過世後，竟離奇的被大體捐贈。（圖／翻攝自當事人女兒臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國埃塞克斯日前發生一起「大體秘密消失」的案件。一名女子表示在高齡80歲的母親過世後，直到準備好葬禮才發現母親的遺體早就被捐贈到醫學中心做為研究，悲憤的表示，醫院不僅沒有告知，「甚至視我母親的大體，只是一塊普通的肉」而已。

綜合外媒報導，80多歲的希金斯夫人因為患有癡呆症、中風最終壽終正寢在科爾斯切斯特醫院。55歲的女妮可拉（Nicola Wing）忍著失去母親的痛，著手替母親辦理後事，卻沒想到竟得到「希金斯夫人的大體已經被醫學中心領走」。

妮可拉不敢置信母親的遺體在自不知情的狀況下，竟已被當作醫療研究的大體帶走，前往科爾斯切斯特醫院詢問時，院方表示都是經過家屬簽屬文件同意的，但出示文件簽署日期是在希金斯夫人過世前兩天，「但當時我母親根本早就昏迷」妮可拉表示。

妮可拉認為大體捐贈書上的簽名根本不是母親親手簽名，於是報警備案，警方表示將會進行筆跡核對。然而在希金斯夫人的大體被研究完後，已經被研究醫院自行火化，這讓妮可拉完全無法接受，悲傷的表示，「我媽媽就這樣像一塊肉的被帶走、使用，我只是希望可以拿到我媽的骨灰」。

根據2004年的法規，若需要大體捐贈，必須要在死亡前以書面和當面進行同意見證，只要過世後，任何人都無法再決定。通常研究員醫學院將會進行火化，或是家屬可以要求領回。