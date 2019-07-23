韓、俄獨島上空開戰邊緣！日本聲明：對南韓出動戰機感到遺憾

▲俄羅斯軍方TU-95型轟炸機。（圖／翻攝自俄羅斯國方部網站）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯一架Tu-95 MS戰略轟炸機23日二度闖入南韓獨島領空（日本稱「竹島」），南韓空軍隨即出動F-15K和KF-16等戰機升空追蹤，同時依照規定發射照明彈及警示彈。由於事件發生地點位在日韓爭議領土上空，對此日本政府方面也發出聲明，已經透過外交管道同時譴責南韓與俄羅斯。

根據韓聯社報導，有3架俄羅斯軍機和2架解放軍軍機飛進南韓防空識別區（KADIZ），其中1架俄羅斯Tu-95 MS戰略轟炸機還兩度闖入南韓獨島一帶領空（Airspace）。南韓國防部官員表示，「這是俄羅斯軍機首次侵犯我們的領空。」

▲ 南韓F-15K戰機。（圖／達志影像／美聯社）



據俄羅斯通訊社報導，俄羅斯國防部否認戰略轟炸機入侵南韓領空，是南韓戰機越過俄羅斯轟炸機的航線事先也沒有與轟炸機通信，這並不是南韓戰機第一次干擾俄羅斯軍機在公海上飛行。

大陸外交部方面則對此發表聲明表示，南韓的防空識別區不是領空，任何國家都可以在那裡自由行動。

▲南韓獨島，日本竹島。（圖／達志影像／美聯社）



日本內閣官房長官菅義偉發表聲明，同時對南韓與俄羅斯入侵島根縣竹島上空一事提出強烈譴責，敦促兩國避免再次發生類似事件，鑒於日本對於竹島主權的立場，南韓派出戰機發出進入領空警告一事感到遺憾。

▲獨島位置。（圖／翻攝自google map）



獨島（日本稱「竹島」）是位在日本海上的兩個島嶼和礁岩群，南韓將獨島劃分在慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑獨島里，日本政府將竹島劃分到島根縣隱岐之島町，雖然日本主張擁有主權，但是自1952年以後從未實質控制，目前由南韓政府實質掌控。