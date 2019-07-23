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消失51年！法「智慧女神潛艦」地中海底尋獲　52屍骨等開門團員

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▲法國智慧女神號被發現沉睡地中海底51年。（圖／翻攝自ouest-france）

▲法國智慧女神號被發現沉睡地中海底51年。（圖／翻攝自ouest-france）

記者陳亭伃／綜合報導

在半世紀前科技尚未純熟發達，不少「半科技」的產品相對也存在較高的風險。51年前法國一艘潛艦「智慧女神號」（La Miinerve）在一場軍事演習中失蹤，52名船員全數消失，即便出動了當時最高科技的直升機、潛水船也找不到，如今卻在地中海底被發現殘骸。

綜合法媒報導，這艘已經在海底沉睡51年的潛艦「智慧女神號」在1968年1月時進行一場軍事演習，但卻在過程中突然消失，上面載有52名船員也瞬間失去聯繫，許多家庭在一夜之間破碎。當時法國海洋學家庫斯托（Jacques Cousteau）出動約20艘船、直升機、飛機、潛水船，但都找不潛艇的蹤影。

就在22日，法國官員表示，這艘智慧女神號已經土倫（Toulon）附近的地中海底被尋獲殘骸。直到現在當年船員的家屬仍奮力對國防部施壓，希望可以透過現今高科技找到智慧女神號。法國國防部近年對地中海的潮汐、洋流進行研究模擬，調查當年數據，推判潛艇當時應該在墜入海底時爆炸。

目前智慧女神號的確切失事原因尚未公開，但外界揣測可能是因為方向舵失靈或是與其他船艦擦撞、魚雷、飛彈失靈爆炸，甚至氧氣供應系統出現問題等，真相恐怕將等確定是否打撈後再進一步確認。

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關鍵字：法國,智慧女神號,地中海,殘骸,潛艦

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