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不惜退位娶她！大馬國王力擋皇室遭綠　「孩子非他種」半年就閃離　

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▲▼ 去年11月嫁給馬來西亞前最高元首、蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V）的俄羅斯名模沃沃迪娜（Oksana Voevodina）開IG帳號，證實兒子已於5月21日出生。（圖／翻攝自IG）

▲穆罕默德五世決意娶沃沃迪娜。（圖／翻攝自IG，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞前國王蘇丹穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）去年與25歲俄羅斯辣模沃沃迪娜（Oksana Voevodina）結婚，但卻遭到大馬皇室反對，不敵壓力而在1月退位。不料，如今兩人閃電離婚，據傳是因為沃沃迪娜生下的孩子非穆罕默德五世親生。

綜合外媒報導，蘇丹穆罕默德五世力擋大馬皇室的反對，甚至不惜退位要與沃沃迪娜結婚，被外界稱為「不愛江山愛美人」，但事隔僅半年，兩人就傳出離婚消息。代表穆罕默德五世的新加坡律師也證實消息，指稱兩人在7月初正式離婚。

▲▼ 去年11月嫁給馬來西亞前最高元首、蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V）的俄羅斯名模沃沃迪娜（Oksana Voevodina）開IG帳號，證實兒子已於5月21日出生。（圖／翻攝自IG）

▲傳出沃沃迪娜生下的孩子並非穆罕默德五世親生。

不過，律師透露「目前沒有任何客觀證據能夠證明孩子的親生父親」，引發外界譁然。對此，沃沃迪娜據傳已經帶著孩子回到俄羅斯，只是接受媒體採訪時，仍然說自己是已婚身分，「這是一種挑釁行為，我們從未離婚過」，並強調自己想成為穆罕默德五世生命中最後一個人，「我希望和他一起生活，直到我的生命結束」。

只是網路上開始瘋傳離婚證書的副本，並被外媒證實消息來源是真的。但對於沃沃迪娜的回應及媒體報導，穆罕默德五世尚未有任何發言，僅靠律師表示：「我代表殿下，要求尊重他的隱私。」

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關鍵字：馬來西亞,國王,Sultan Muhammad V,俄羅斯,Oksana Voevodina,孩子,離婚,東南亞要聞,大馬要聞

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