她和前男友約定續前緣　2年後親妹傳「訂婚男友照」熟悉感噁到崩潰！

▲女網友的妹妹傳來和訂婚男友的照片，男主角竟是自己的前男友。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

一段感情的經營靠緣分，但奪愛的若是自家人真的會特別傷。近日國外一名女網友就在「Reddit」上分享自己的崩潰遭遇，原本在學校當助教認識了當時的男友，但因為年紀之差家裡不同意，沒想到最近女網友的妹妹決定要和穩定交往的男友帶回家準備訂婚，「準妹夫」竟然是自己的舊愛。

女網友在貼文中分享，自己在幾年前念研究所時，一邊在大學的系所擔任助教，當時遇見了小5歲的喬（Joe），兩人雖有年紀差距，但是相當契合，因此很快地陷入熱戀。不過女網友的家庭偏保守，比較無法接納男生比女生小的組合，女網友雖然嘗試著跟母親溝通，但因為當時喬還是大學生，所以兩人也就忍著心痛「協議分手」並說好，等到幾年後彼此更好了，或許還能再續前緣。

之後女網友畢業後就到了別的城鎮工作，而親妹妹艾莉（Allie）也跟著進入該所大學。女網友和喬分手後的兩年，妹妹艾莉突然傳了張「交往七個月」的男友照，這時女網友當場傻眼，因為竟然就是當時分手的喬，艾莉也知道她和喬曾經有過一段情。

女網友一氣之下打給母親，顯然母親也知道這件事情，但卻告訴女網友「這沒有什麼大不了的」，甚至還同意妹妹跟喬的婚事。就在近日結婚邀請函陸續發送，女網友內心感到相當痛苦，於是上網求助「我就該不該去我妹妹的婚禮？」

不少鄉民看到後紛紛表示，「其實你妹妹也知道你跟喬的事情，但卻選擇這麼做就很糟了」、「為什麼不去？就是要讓他們知道你根本不在意」、「或許你該找一個男伴一起去」、「這男的太糟糕了！」