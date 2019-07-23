　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

22K設計師「10年職涯規劃」...最後1年神跳120K　萬人覺醒淚讚：我懂了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

設計師,上班,工作,打電腦,職場,辦公室（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲還是有許多設計人靠副業、接案賺進大把鈔票。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

台灣低薪悲歌持續上演，其中設計業這一行，看似光鮮亮麗，卻難以擺脫「血汗低薪」的印象。一名網友在臉書舉出實例，有位設計師朋友10年時間，從月薪22K爬到120K，而對於友人這些年來的職涯規劃，他也幽默地給出評價，「目標明確，踏實圓夢。」

網友日前在臉書發文表示，「我有個設計師朋友在短短10年間，讓自己的月收從22K倍增到120K。他的成功必須歸功於他精準的職涯規劃。」回顧這10年，友人前5年都在做設計師，從第1年的22K，每年加薪500-2000元，一路摸爬滾打來到27K。

請繼續往下閱讀...

▲設計師「10年職涯規劃」23K暴漲120K　2萬人看跪...網覺醒淚讚：我懂了。（圖／翻攝自Roger Sun臉書）

▲10年職涯大翻轉。（圖／翻攝自Roger Sun臉書）

直到第6年，友人在當設計師之餘兼任總務，終於爬上30K，隔年再加2000元；後來撐到第8個年頭，而「資深設計師」的頭銜不過36K，接著第9年，似乎媳婦熬成婆了，但月薪也才破40K。

也許這條路注定艱苦，夢想固然可貴，但麵包卻也重要，在踏入社會的第10年，友人總算想通了，他跟叔公學做東山鴨頭，並在夜市擺攤做生意，雖然性質迥異，但一樣是辛苦錢，不過重點是月收比前一年狂增3倍。

po文引來上萬人熱議，還被轉發至「爆廢公社」，網友們對此紛紛表示，「一堆智O看不起一些工作，工作無貴賤，難怪你們領22K」、「菜市埸的攤販月入10萬起」、「原來我們都入錯行」、「我似乎懂了一切 ，謝謝哥」、「第9年才40k，我覺得熬5年沒40K以上就可以走了」；也有不少人笑虧，「第一年就該跟叔公的」、「首先要得到一個會東山鴨頭的叔公」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」
 

ET快訊
暗指偷吃王瞳？抓包「三個人共吃便當」馬俊麟妻心碎：機會給夠多
國安局私菸醜聞「團爸」名單出爐！檢調將傳喚「各單位」貨主
「馬英九時期專機團員也買菸」　黃暐瀚認了：600條是極限
資工彌五官再進化！神隱6年近照曝光…比基尼辣露東西半球

關鍵字：職涯規劃,設計師,低薪,血汗,東山鴨頭,夜市,爆廢公社,職業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

市場買菜！妹子急拍肩「妳大便掉了」　真相惹笑萬網...原來超多人在用

影／拿新配眼鏡！老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚　驗光師解答...推翻超多人習慣

他洗腦「不生孩=現賺500萬」！網正反激戰　養兒開銷算式曝光...驚呆年輕人

高職生約面試！超時20mins傳訊「改到明天好嗎」　她霸氣6字擊退…療癒炸

影／180cm冷氣師傅洗冷氣！客戶答謝「下一句」超害羞　網笑歪：洗到一個女友

影／滿滿一碗蜆仔只要100！他以為賺到　見底部「透明機關」心涼了：誇張

影／日本玩21天看清男友「關東決定分手」　人妻：結婚前拜託先長期旅行或同居

影／12外送員包圍大苑子　他拍下「熊貓車聚」奇景...網爆：不買對不起自己！

罕見300歲骨董級蒸汽火車同框　回場整修迎向新生

彼得帕克變廢柴？《蜘蛛人：新宇宙》動畫設定集中文版上市！

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

罕見300歲骨董級蒸汽火車同框　回場整修迎向新生

彼得帕克變廢柴？《蜘蛛人：新宇宙》動畫設定集中文版上市！

出獄身上僅剩新台幣50元　7年奮鬥莊育棟成為餐飲界大亨

每月拜拜「餐廳仍虧百萬」！　他爆氣嗆好兄弟…隔天看帳單傻了

善耕365／有人聽你說話　是件幸福的事

更新／午後雨彈又來了！嘉義山區升級豪雨　14縣市續發大雨特報

22K設計師「10年職涯規劃」...最後1年神跳120K　萬人覺醒淚讚：我懂了

「雨瀑」從雲洞中傾洩如龍捲風！高規格空拍西螺奇景　網喊：美呆了

交往1月半！大一妹「你要當爸了」突傳胚胎照　眼尖姊一看震驚…萬人秒呆

住飯店防撞鬼！風水師曝4步驟「打開OO」　好兄弟最愛躲空房

暑假旺季帶動6月零售及餐飲業營收　雙創歷年同期新高

10歲男童打球未返家　老媽開社區群組…驚見「兒子成焦屍」被瘋傳！

罕見300歲骨董級蒸汽火車同框　回場整修迎向新生

用音樂交朋友　南投集集鎮「2019仲夏樂之夢」27日活動開跑

「是水很深的地方」　林飛帆坦言加入民進黨太太很擔心

20年後，我們終於看懂了《獅子王》！　迪士尼總監：這是部「人」的故事

聖上相揪亂尿尿！被「關禁閉」不悔過　反「牽手」上演兄弟情深

深夜和男友分手...單身妹下秒慘遭16歲醉男拖進草叢「硬上」

白頭海鵰愛跑步還「怕獵物」　保育員操碎心：你不是狗啊！

日韓貿易戰引爆記憶體價格　威剛搶先布局、Q3逐月發酵

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞..

日本玩21天看清男友　人妻：結..

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

12外送員包圍大苑子　他拍下車..

長榮「18金釵」帶頭周姓空服申..

滿滿蜆仔只要100！他見底部機..

即／高鐵買一送一癱瘓　補償出爐

小被被洗10次　網嚇壞：奶茶現..

華航也拚了！機票來回最便宜2千..

1個人去台南！回神「6菜1湯擺..

女友兵變！學弟躲廁所抬頭嚇壞　..

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹..

外送員加女客LINE　交友被拒..

更多熱門

相關新聞

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹笑網

台南一名女網友昨天貼「三伏天敷貼」時，不禁想起去年發生的糗事，當時她貼完直奔市場買菜，怎料因天熱流汗，藥丸竟從貼布縫隙掉出來；結果一旁的熱心妹子見狀，以為她拉肚子，急忙上前提醒「妳的大便掉了」，害她瞬間超尷尬，趕緊解釋清楚。

劉櫂豪爭取職業大客車駕駛招募　補助近9萬

小被被洗10次　網嚇壞：奶茶現泡？

雞排放車上卻被「夜市老饕」偷走

外送員加女客LINE　交友被拒惱羞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家口愛

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面