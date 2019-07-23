22K設計師「10年職涯規劃」...最後1年神跳120K　萬人覺醒淚讚：我懂了

▲還是有許多設計人靠副業、接案賺進大把鈔票。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

台灣低薪悲歌持續上演，其中設計業這一行，看似光鮮亮麗，卻難以擺脫「血汗低薪」的印象。一名網友在臉書舉出實例，有位設計師朋友10年時間，從月薪22K爬到120K，而對於友人這些年來的職涯規劃，他也幽默地給出評價，「目標明確，踏實圓夢。」

網友日前在臉書發文表示，「我有個設計師朋友在短短10年間，讓自己的月收從22K倍增到120K。他的成功必須歸功於他精準的職涯規劃。」回顧這10年，友人前5年都在做設計師，從第1年的22K，每年加薪500-2000元，一路摸爬滾打來到27K。

請繼續往下閱讀...

▲10年職涯大翻轉。（圖／翻攝自Roger Sun臉書）

直到第6年，友人在當設計師之餘兼任總務，終於爬上30K，隔年再加2000元；後來撐到第8個年頭，而「資深設計師」的頭銜不過36K，接著第9年，似乎媳婦熬成婆了，但月薪也才破40K。

也許這條路注定艱苦，夢想固然可貴，但麵包卻也重要，在踏入社會的第10年，友人總算想通了，他跟叔公學做東山鴨頭，並在夜市擺攤做生意，雖然性質迥異，但一樣是辛苦錢，不過重點是月收比前一年狂增3倍。

po文引來上萬人熱議，還被轉發至「爆廢公社」，網友們對此紛紛表示，「一堆智O看不起一些工作，工作無貴賤，難怪你們領22K」、「菜市埸的攤販月入10萬起」、「原來我們都入錯行」、「我似乎懂了一切 ，謝謝哥」、「第9年才40k，我覺得熬5年沒40K以上就可以走了」；也有不少人笑虧，「第一年就該跟叔公的」、「首先要得到一個會東山鴨頭的叔公」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

