劉櫂豪爭取職業大客車駕駛招募　媒合成功補助近9萬元

▲▼立委劉櫂豪爭取公路總局辦理大客車駕駛擴大徵才-就業安薪方案召募活動，新增台東場次。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

立委劉櫂豪爭取公路總局辦理大客車駕駛擴大徵才-就業安薪方案召募活動，新增台東場次，凡符合資格想要轉業的職業小客車駕駛、職業大貨車駕駛，歡迎來參加召募媒合活動，劉櫂豪提醒鄉親把握，不要錯過。

新增台東場次，於8月4日（週日）上午10：00至下午14：00於台東火車站辦理，媒合成功由政府加業者補助訓練費10,000-14,200元，生活費每月23,100元，最高43,120元（小升大），以及穩定就業獎勵金3萬元，合計最高近9萬元補助，協助有意轉業者更穩定的職業生涯，補助活動依預算額度僅至明年底為止。

劉櫂豪表示，公路總局為舒緩公路及市區汽車客運業駕駛員缺工情形，因此擬訂大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案補助計畫，凡是有資格的職業小客車駕駛（領照滿2年）、職業大貨車駕駛（領照滿1年）想要轉業大客車駕駛的，透過公路總局辦理媒合方案或自行就業，凡雇用滿3個月者即補助駕駛訓練費及訓練期間生活費。

劉櫂豪說明，原持小客車職業駕照者，補助訓練費用上限14,200元，原持大貨車職業駕照者，補助訓練費用上限1萬元，以實際費用收據為準。另外訓練期間業者給予生活津貼每日不低於770元，公路總局補助一半津貼，最高385元為上限，按實際訓練期間包含假日給予津貼。最後，雇用滿6個月再加發穩定就業獎勵金3萬元，因此全部合計最高可達近9萬元補助。

8月4日在台東火車站的招募媒合活動，參加的業者有鼎東客運、國光客運、普悠瑪客運等三家業者聯合招募，符合資格的駕駛記得當天上午10時至下午2時這段期間記得來參與徵選，補助活動只至明年底為止，有意願的民眾要儘速報名，透過政府補助轉業讓職業生涯更穩定，保障生活。