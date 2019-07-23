快訊／總統專機「VIP」免稅預訂單曝光　輸入代號打8折還幫送到家

▲貴賓包機專案免稅品預訂指南。點圖可放大（圖／讀者提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文22日結束任內第七度出訪，不料人才剛返抵國門，國安體系卻被踢爆有人陪蔡英文出訪期間，狂買數百萬免稅菸。雖然總統府立刻進行危機處理，火速讓國安局長彭勝竹下台、總統府張捷侍衛長調職處分，同時也下令今後出訪團的成員行李比照一般旅客查驗，但隨著事件延燒，蔡英文此次搭乘的總統專機「VIP」免稅預訂單也被曝光。

根據被曝光的總統專機「華航貴賓包機專案免稅品預訂指南」內容，隨團人員只要輸入VIP代號，除了特定商品外，大多數商品都是「全面八折」。

另外，預訂單上也有提供隨團人員在官網預定的步驟操作教學，只要輸入訂位代號「@VIPME」+貴賓之英文姓名」，就可以享有優惠，不過只接受信用卡，商品可以幫忙送到家，但只限機上訂購。

對於免稅菸風波持續延燒，總統府23日發出聲明表示，蔡英文邀請總統府陳菊秘書長、國安會李大維秘書長會商，蔡英文除了要求配合司法單位偵辦外，機關內部亦應徹底調查本案，同時也全面檢視相關流程。

同時，她也下令未來訪團隨員回國行李通關，除涉及國安機敏事宜以外，均應賦予海關權責，比照一般旅客規定進行查驗，在執行層面務必落實。

根據內情人士透露，相關事件這其實是行之有年的陋習，這位侍衛長室的少校行政官吳宗憲，不過是揪團代訂的菜鳥。而資深退休特勤人員表示，經查這從李登輝時代的大安警衛室就有，就以總統馬英九任內最後一次出訪「久安專案」為例，歷來專案至少這些團購的免稅煙品隨便都有4000條起跳。

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