被問「我從哪裡來」臉紅憶那晚！女兒傻眼：同學從高雄，我呢...媽惱羞神回

▲原PO被女兒問「我從哪裡來」，她害羞的不知怎麼回應。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）

突發中心／綜合報導

許多父母聽到孩子問「我從哪裡來」，都會特別的緊張又害羞，不知從何說起。臉書上就有女孩突然開口問媽媽這個問題，讓媽媽不知從何說起。而正當媽媽回憶起那個月黑風高的夜晚時，女兒突然打斷她，「我是問妳我從哪裡來的？今天有個同學說他是高雄來的，我呢？」此話一出，讓媽媽當場惱羞神回「集點送的...」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，某天女兒參加完夏令營回家後問她，「媽媽我從哪裡來的？」原PO瞬間傻眼，「蛤？這要從哪裡開始講！」而正當她開始細數從前的點點滴滴時，「媽媽跟爸爸談戀愛，然後結婚，然後在一個月黑風高的夜晚，然後...」。

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就在此時，原PO女兒突然打斷她，「我是問妳我從哪裡來的？」原PO當下被打斷得莫名其妙，回應「我不是正在回答嗎？」而女兒又再次說道，「今天有個同學說他是高雄來的，我呢？」此話一出，原PO當場當場惱羞神回「集點送的...」。

文章一出，立刻引起網友熱議，紛紛笑翻留言，「哈哈，死小鬼不說清楚，差點不好解釋了」、「原來是集點啊！我還以為刮刮樂刮到的」、「搞半天，原來是大人邪惡～」。

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