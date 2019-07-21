偷機車接安親班女兒後丟路邊　他扯「車主認識我爸爸」本尊打臉

▲蘇姓男子發現機車鑰匙未拔下，竟擅自騎走作為代步工具。（示意圖／pixabay）

記者黃苑瑜／台中報導

台中一名蘇姓男子行經大甲區經國路巷內的土地公廟時，看到一名男子未將機車鑰匙拔下，竟順勢把機車騎走，隨後再棄置於路旁；機車遭竊的崔姓男子發現後趕緊報警。蘇男向警方辯稱，當天急著接送就讀安親班的女兒，且車主是他父親的朋友；然而卻遭崔男打臉，根本不認識對方，台中地院依竊盜罪判蘇男拘役55天。

判決指出，有槍砲前科的蘇男在2018年10月24日晚上，行經大甲區經國路巷內的土地公廟時，發現崔男機車鑰匙未取下，竟順勢騎走作為代步工具，騎到大甲區經國路2375巷附近棄置。崔男發現機車失竊後立即報警，警方調閱監視器循線追查到涉案的蘇男。

然而，蘇男矢口否認有任何竊盜犯行，辯稱因趕著接送從安親班下課的女兒，才會騎走崔男的機車，且事後發現車主是父親的朋友，「並沒有竊盜意圖」。不過，崔男證稱，完全不認識蘇男，也未同意對方將機車騎走。

台中地院審理認為，蘇男因貪圖方便而行竊，破壞他人對財產權的支配、造成不便，但考量蘇男到院被訊問時，最後有坦承犯行，另加上崔男在警詢時表示不對他提出告訴、賠償，因此依竊盜罪判蘇男拘役55天，得易科罰金。

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