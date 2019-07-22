專治外遇！網傳「恐怖謎藥」救婚姻：男20天失去性能力　人妻一試結果曝光

▲另一半出軌確實令人難受，就有賣家販賣治丈夫外遇的藥。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「讓丈夫吃20天就能夠挽救你們的婚姻！」大陸近日流傳一款專門給劈腿丈夫吃的藥，價格約為138元人民幣（約新台幣623元），據說吃20天便可使男性失去性能力。就有人妻下單購買並拿給枕邊人吃，最後在賣家的底下留言說，「感謝店家，一瓶小小的藥拯救了一個瀕臨破碎的家。」

綜合陸媒報導，這種藥叫作「乙烯雌酚」，是一種雌激素，屬於醫生處方藥物，主要是補充女性雌激素不足，同時亦可用作治療乳腺癌和前列腺癌；不過網購平台在介紹說明上都寫得相當隱晦，客服人員則向買家聲稱，這種藥不需要醫生處方就可購買。

▼網路平台所賣的「乙烯雌酚」。（圖／翻攝自微博）

有泌尿科醫生指出，「不當使用己烯雌酚會導致人體激素混亂，除了性慾和性功能退步之外，肌肉力量也會下降，還會出現精神不振等問題；另外，血管事件的風險也會提高，並影響肝臟代謝。」但是客服人員卻表示，男性服用己烯雌酚只會有一段時間性慾下降和陽痿而已，這麼做並不犯法，「對女性弱勢群體來說，很多用的。」

有民眾向食藥機構投訴舉報，工作人員明確表示，買家若沒有醫生處方去購買醫生處方藥物是不合規範的。有律師指出，即使賣家是為了盈利而非害人，但仍能被追究銷售有毒有害食品的責任。

▼有人妻試過以後覺得相當有效；但網友卻對這作法嗤之以鼻。（圖／翻攝自微博）

不少網友看完後都紛紛留言說，「結果女生最後自己出軌…」、「這樣的挽回有意義嗎？心都不在了」、「你就算給他吃了一整罐，他想出去外面亂搞還是有辦法的」、「離婚就能解決的事，幹嘛搞到變成自己有罪？」、「好恐怖的女人哦，得不到對方就毀了他」、「果然什麼人都有」。