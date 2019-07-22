若當選一周高雄辦公3天遭質疑！　韓國瑜提「戀愛說」：愛人在哪，心在哪

▲韓國瑜承諾若當選則一周在高雄上班3天被質疑，他表示，談過戀愛的人都知道「愛人在哪裡，心在哪裡」。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳韻如／綜合報導

高雄市長韓國瑜過去曾承諾不會丟下高雄參選總統，但事後他卻說出「yes,I do！」，且還通過黨內總統初選，引起高雄市民砲轟「言而無信」。對此，韓國瑜再度拋出承諾若當選總統，「一周在高雄上班3天」，但仍有不少人質疑這個做法的可行性，而他在媒體專訪時特別強調，談過戀愛的人都知道「愛人在哪裡，心在哪裡」，他一定會遵守承諾。

隨著國民黨總統初選落幕，確定由高雄市長韓國瑜出線，但有不少高雄市民抨擊他「言而無信」。對此，韓國瑜接受《風傳媒》專訪時表示，談過戀愛的人都知道，「愛人在哪裡，心在哪裡」，若他當選總統，「我的心在22個縣市裡會特別關切在哪裡，這是避免不了的，對高雄市內心的眷顧和關切一定很高。」

此外，韓國瑜還提到，先前拋出一周在高雄上班3天的承諾，不表示就對其他縣市不重是，而是要「南北一起來拉」，且對他來說，身為總統是「「移動式的關注」，不是「移動式的管理」，後者則是行政院長的責任，「總統是國家的象徵、希望的化身、資源提供協助者」，若到了台中、花蓮、澎湖，發現建設不足，第一個可以協調行政院，總統是「移動式的關懷者」。

韓國瑜特別舉例，他在北農任職4年半，住菜市場4年半；當高雄市黨部主委，也是住在黨部小辦公室裡，而菜市場裡面的所有工作夥伴，每天看到總經理就會有所改變，如果總統1周有一半時間在當地，南台灣的人感覺也會變，這就代表「一定會對南北均衡發展有巨大幫助」。

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