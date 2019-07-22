遭點名幫國安人員狂刷645萬、大買9200條免稅菸　華航回應了

▲立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員趁總統出訪時走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

記者賴文萱／台北報導

時代力量立委黃國昌22日踢爆與總統蔡英文出訪隨行的國安局官員透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，企圖透過通關禮遇夾帶入境，金額高達645萬元，點名華航董事長謝世謙出面說清楚。對此，華航發布聲明表示，報導稱華航高層協助預訂與事實不符。

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▲黃國昌召開「陪同出訪搞走私、國安局出來面對」記者會。（圖／翻攝自黃國昌臉書直播）

黃國昌22日下午3點召開「陪同出訪搞走私，國安局出來面對」記者會，他表示，蔡英文這次出訪加勒比海拚外交，讓世界看見台灣，但讓人痛心的是，國安局的官員竟趁陪總統出訪時，向華航採購9200條、金額高達645萬元的香菸，同時利用禮遇通關的機會夾帶出境。

▲對於黃國昌爆料華航高層幫國安局走私免稅菸品，華航聲明：與事實不符。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

黃國昌點名華航董事長謝世謙，他說，這些菸是刷卡買的，謝世謙必須說明到底是哪些華航高層配合？為什麼一個沒有菸酒執照的人可以訂9200條菸，請問是哪些高層核准的？謝世謙應盡快給出一個清楚的交代。

對此，華航發聲明回應，本公司受限機上裝載空間，並為滿足旅客多樣免稅品購買需求，提供機上現金、信用卡消費及網路預購二種購買方式，專機銷售亦比照一般正常班機，全面開放網路、APP行前預購，完成繳款程序後於返台班機提領，惟買受人須符海關相關規定，超量者自行辦理申報。

華航強調，有關這次專機免稅品銷售，均依正常程序，由旅客自行網路預購及機上購買，媒體報導華航高層協助預訂與事實不符，華航表達嚴正立場。