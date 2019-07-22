總統出訪專機成「走私專機」　江啟臣：吳宗憲恐怕只是掛名代購

記者楊蕓／台北報導

針對有國安特勤人員涉嫌向華航購買9200條免稅菸，欲透過總統出訪回國的特殊通關禮遇夾帶入境。國民黨團總召、立委江啟臣痛斥，蔡總統出國拚外交，卻成官員拼走私的好機會，簡直「把國家當你家」，他也質疑，9200條免稅菸應該不是自用，是否和永和警衛室有關係？吳宗憲是否只是掛名代購？恐怕都不是一句「挟帶私菸」可以了事。

▲時代力量立委黃國昌踢爆國安官員大量走私免稅菸。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣22日在臉書發文表示，總統蔡英文出訪，即將返抵國門時候，無論成果如何，畢竟都是國家元首出訪，代表中華民國，我們都希望順利圓滿，然而卻有國安人員把「國家當成自家」，預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），並在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

江啟臣提出質疑，請問9200條免稅菸要寄到哪裡去？請問所謂的「自由民主永續之旅」是去國外做生意，還是去玩？是否和永和警衛室有關係？吳宗憲是否只是掛名代購？他認為，9200條免稅菸應該不是自用（自用每條罰500），「請問菸是要做什麼用途？贈送親友還是私自販售？」

此外，江啟臣也強調，這些菸品的用途何在，用誰的錢？轉機還有沒有挟帶其他物品？恐怕都不是一句「挟帶私菸」可以了事，國安局相關團隊使元首出訪蒙羞，一定不能敷衍了事，必須得全國民眾一個給個交代。

其他人也看了這些...

►1個人刷卡買645萬免稅菸？ 黃國昌點名華航董座謝世謙、國安會李大維

►黃國昌：9200條免稅菸藏在華航免稅品倉庫 吳宗憲人在總統府侍衛室

►華航高層幫國安人員買9200條免稅菸 國安局：全力配合偵辦

