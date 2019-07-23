踢爆走私菸挨批收割！黃國昌怒轟「俗辣」　完整公開查緝時間表

▲黃國昌開記者會，踢爆國安局人員走私菸品。（圖／翻攝自黃國昌臉書直播）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量立委黃國昌23日開記者會爆料國安局官員吳宗憲走私菸品，引來各界高度關注，不過卻有人在網路上質疑他根本是在「收割」。對此，黃國昌晚間在臉書批評帶風向的網軍是「俗辣」，並還原自己查緝私菸的過程。

黃國昌列出查緝的時間表：

11日，接獲檢舉，當天完成查證。

12日，為了防止走漏消息，至新北市調站提供證據給值得信任的幹員。

接下來一個星期，黃國昌佈線、場勘、盯梢；發現，上星期五（19日）菸貨從四樓搬下來一樓裝櫃，擔心當天就運出來，聯絡調查員直接到桃園航勤南路9號外出入口盯哨，黃國昌也悄悄在現場旁邊盯著，並合法進入桃園機場，藉由考察之前破洞的EC滑行道，在「H5」外面了解其與華膳保稅倉庫間的動線，一群辛苦的幹員當天曬了一天大太陽，等到確定貨當天不會出來。

23日黃國昌大規模佈線，到中午，貨一移動，工作群組馬上收到消息，準備行動；為了不妨礙調查員人贓俱獲，黃國昌一直等到他們執行收網之後，才公開此事、出面說明，以防止案子接下來被暗壓下來。

不料，黃國昌開記者會接露整起走私菸過程，卻有人質疑他「收割」。對此，黃國昌表示，看到一些側翼網軍又在帶風向，真的令人難過，這個國家什麼時候變得如此只問立場、不問是非了？

黃國昌批評，「有一群俗辣，竟然說我等調查局抓完人才貼文是在『收割』」！這些側翼真的病入膏肓、無藥可救！

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