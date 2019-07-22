雲端最前線／台東熱氣球嘉年華登場 萬名遊客朝聖

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全台最夯的暑期活動就是臺灣國際熱氣球嘉年華，開幕第一天就吸引了近6萬人次參加，《雲端最前線》22日邀請台東縣長饒慶鈴、原住民族行政處副處長霓卡Nikar與主持人楊文嘉對談，節目中將討論聞名國內外的熱氣球嘉年華外，縣長更進一步分享如何深度旅遊台東的小撇步以及現今最夯的「V型人」數位縣民政策，更多詳細內容請鎖定22日的《雲端最前線》。

「臺灣國際熱氣球嘉年華」今年邁向第九屆，此次共計有40顆吸睛造型球，突破以往的數量；除了熱氣球嘉年華外，今年的光雕音樂會也首次辦理3場曙光光雕音樂會，除延續歷年場地－鹿野高台、三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區及知本溫泉區之外，還首次挑戰擁有國家級大自然風貌的綠島機場，來進行一場結合夏夜銀河星空與夢想起飛的熱氣球光雕音樂會。

▲台灣國際熱氣球第三場光雕音樂會首次跨海在綠島機場跑道舉辦，現場湧入8千名綠島鄉親及遊客。（圖／記者王兆麟翻攝）

近期台東縣政府也在努力朝深度旅遊的方向發展，台東縣政府辦理「部落工作假期」結合「地方創生工作坊」，全新的工作假期升級版，招募30名外縣市民眾參與，利用5天的時間，體驗工作、遊玩及分享之餘，還要腦力激盪規畫實踐，撒下部落希望種子。同時，縣府也推動

此外，宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴也在7月簽訂盟約，宣布宜蘭縣、花蓮縣、台東縣成立「花木蘭聯盟」並完成盟約簽署及啟動儀式，目前三縣在觀光、農業、文化等面向已有合作共識，未來也會依盟約持續擴大合作層面，透過花木蘭聯盟的長久合作，共創經濟黃金廊帶之共榮發展。對此議題，《雲端最前線》22日邀請台東縣長饒慶鈴、原住民族行政處副處長霓卡Nikar與主持人楊文嘉深入分析。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。